Soudan: En l'honneur d'Al-Burhan, Daglo organise un banquet en l'honneur d'Al-Mirghani

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST), le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a assisté à un dîner-banquet organisé par le vice-président du CST, le général Mohamed Hamdan Daglo en l'honneur de Mohamed Osman Al- Mirghani et en présence des deux membres du CST, Malik Aggar et Dr. Al-Hadi Idris ainsi que d'un certain nombre de ministres et de dirigeants de mouvements de partis politiques signataires de l'accord de paix, de l'administration indigène et de sectes soufies et d'hommes d'affaires.

Le vice-président du CST a souhaité la bienvenue aux participants, saluant les efforts nationaux et politiques d'Al-Mirghani.

Il a félicité le peuple soudanais à l'occasion des anniversaires de l'indépendance et de la glorieuse révolution de décembre, saluant les efforts de la première génération d'indépendantistes, parmi lesquels Ismail Al-Azhari, Ali Al-Mirghani, Abdel-Rahman Al-Mahdi, Abdel- Rahman Dabaka et autres

Al-Mirghani, pour sa part, a remercié le vice-président du CST pour le banquet et a félicité l'ensemble du peuple soudanais, souhaitant un succès au peuple soudanais.