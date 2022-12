Soudan: Le ministre des AE reçoit un message de son homologue marocain en faveur de l'accord-cadre

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères par intérim, l'ambassadeur Ali Al-Sadiq Ali, a rencontré mardi l'ambassadeur Mohammed Maa Al-Ainin, ambassadeur du Royaume du Maroc, doyen du corps diplomatique à Khartoum.

L'ambassadeur Mohammed Maa Al-Ainin a délivré un message au ministre des Affaires étrangères de la part de son homologue marocain, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, exprimant sa bienvenue et son soutien à l'accord-cadre récemment signé, indiquant que l'accord politique est un pas positif vers la réalisation des aspirations du peuple soudanais à la sécurité, à la stabilité, au développement et à la prospérité.

Le ministre marocain a affirmé la confiance du Royaume du Maroc dans la capacité du peuple soudanais, avec toutes ses composantes politiques et ses institutions nationales, à surmonter tous les défis pour mener à bien le processus politique, pour le bien et l'intérêt du peuple soudanais.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ali Al-Sadiq a exprimé ses remerciements et sa gratitude à son homologue marocain et au gouvernement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la position de soutien au processus de stabilité et au dépassement des divergences au Soudan, se référant au bien- relations établies et distinguées entre Khartoum et Rabat, félicitant l'ambassadeur du Maroc pour l'obtention de la 4e place de l'équipe nationale marocaine de football à la Coupe du monde lors de la Coupe du monde du Qatar 2022.