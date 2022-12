Algérie: Travaux publics - Rekhroukh reçoit des membres de l'APN

ALGER — Le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu au siège du ministère des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) de la wilaya d'Annaba dont il a écouté les préoccupations liées essentiellement à l'amélioration du cadre de vie des citoyens par l'amélioration du service public de l'eau potable et de l'assainissement et la réalisation, la modernisation et l'aménagement du réseau routier, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques du ministre avec les représentants du peuple pour écouter leurs préoccupations liées au secteur, M. Rekhroukh a précisé qu'il tiendra compte de toutes les propositions des députés après examen et prendra les mesures nécessaires, faisant état de la réalisation d'une étude pour envisager la possibilité d'approvisionner certaines communes en eau potable à partir de la station de dessalement de l'eau de mer de la wilaya de Skikda, a précisé le communiqué.

La wilaya d'Annaba a bénéficié du programme national de réalisation de grandes stations de dessalement de l'eau de mer, en assurant leur approvisionnement à partir de la future station de la wilaya d'El Tarf d'une capacité de production de 300.000 m3/jour, et ce, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le lancement de projets de dessalement de l'eau de mer dans les régions est, centre et ouest du pays via le programme d'urgence de renforcement des capacités de production d'eau potable, a souligné la même source.

En ce qui concerne le domaine des travaux publics, "plusieurs opérations seront inscrites concernant des projets de maintenance, de réhabilitation et d'amélioration des routes, selon les priorités et les capacités financières disponibles".

Lors de la rencontre, qui s'est déroulée en présence des cadres centraux du secteur et des directeurs généraux des établissements sous tutelle, M. Rekhroukh s'est engagé à poursuivre les efforts et à mobiliser tous les moyens disponibles pour prendre en charge les problèmes soulevés dans le secteur des Travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures, a conclu le communiqué.