Sénégal: Mbour / Préservation de la ressource halieutique et sécurité alimentaire - Les acteurs invités a une appropriation des directives volontaires

Les acteurs de la pêche artisanale dans différentes composantes et les autorités des pêches maritimes en relation avec la Caopa (Confédération africaine des organisations de la pêche artisanale) ont organisé hier, à Mbour, une rencontre d'information et de partage autour des directives volontaires. La démarche est attendue pour une appropriation de celles-ci dans des brochures traduites en langue nationale. Elle s'inscrit par ailleurs dans l'orientation d'une appropriation des directives volontaires par les acteurs et les communautés d'une manière générale dans la lutte pour une pêche durable, la préservation de la ressource et la sécurité alimentaire.

Mamadou Thiam, le consultant en aménagement des pêches du projet "Initiatives pêches côtières "en Afrique de l'ouest (Fao-Sénégal) a rappelé tout l'intérêt porté sur les directives volontaires. A l'en croire, la Fao est engagée tout au long du processus et va s'investir pour une évaluation de sa mise en œuvre. Le document traduit en langue nationale et remis est une production de la Fao consacrée exclusivement à la pêche artisanale. Elle se présente en un maître d'ouvrage des contenus du document.

La traduction des directives volontaires en langues nationales est pour l'expert de la Fao, la porte d'entrée à l'information pour les communautés et les acteurs à travers un large partage et une vaste diffusion. Selon lui, les bénéficiaires vont pouvoir accéder au contenu en wolof pour les acteurs utilisant cette langue nationale et le vulgariser.

Pour Mamadou Thiam, la Fao veut une pêche durable. Ceci justifie toute la démarche explicitée à travers de multiples leviers à soulever (social, économique, politique et environnemental). A l'en croire, la finalité pour la Fao reste de permettre aux acteurs de vivre de leurs métiers avec une exploitation durable de la ressource, se soigner en cas de maladie et améliorer leurs conditions de vie.

Au-delà des brochures en langues nationales distribuées aux acteurs, des émissions radiophoniques ont été réalisées pour le même but. Madame Amy Guèye, la coordonnatrice du projet " les Directives volontaires "est revenue sur l'importance des contenus pour la pêche artisanale. Selon elle, le document en wolof va faire son chemin dans les communautés où tout le monde le parle.

Pour elle, le projet en cours d'exécution dans la région de Thiès intéresse aussi celle de Fatick .Abdoul Aziz Ly, le chef du service régional de Thiès a insisté sur les enjeux des directives volontaires par rapport à l'importance de la pêche artisanale dans l'économie nationale. Selon lui, les directives volontaires remontent une adoption en 2014 visant à accompagner les Etats dans les économies.

Selon lui, la pêche contribue à l'alimentation et demeure une pourvoyeuse d'emplois et de bien-être des populations. Les Etats sont appelés à respecter les directives volontaires et les communautés et les acteurs à se les approprier.