Cameroun: Election à l'ONMC - Un candidat controversé.

L'élection à la présidence de l'Ordre National des Médecins du Cameroun a lieu le 29 décembre prochain. Déjà, des voix s'élèvent pour décrier un processus électoral vicié et les dés pipés à l'avance.

Le Pr Noel Essomba est il le candidat qu'il faut à la présidence de l'Onmc ? Entre rassemblement, illégalité et illégitimité, le Directeur de l'hôpital Laquintinie de Douala vogue dans les eaux troubles d'une élection bâclée à l'avance. Lui qui, au grand dam des textes en vigueur cumule les fonctions de Directeur et conseiller municipal.

Et pourtant, comme programme électoral, il a " Un objectif de rassemblement pour le Pr Noel. E Essomba ". Le Quotidien Echos Santé pense que Le candidat au poste de Président de l'Ordre national des médecins du Cameroun envisage avant tout d'annuler les arriérés de cotisation afin de réunir tous les membres de l'ordre. C'est un objectif avantageux et osé pour le Pr Noël Emmanuel Essomba, candidat à la présidence de l'Ordre national des médecins du Cameroun (ONMC), s'il est validé par l'Assemblée générale. En effet, parmi les mesures fortes du Pr Noël Emmanuel Essomba pour cette élection, celle de l'annulation " des arriérés actuels des cotisations des médecins pour un nouveau départ ", semble très importante pour ce dernier qui veut désormais réunir tous les membres de l'Ordre.

De fait, Essomba est il l'homme qu'il faut à l'ordre ? La réponse vient du Quotidien Le Messager " Le Pr Noël ESSOMBA dans l'illégalité " Pour le journal " Illégitime et illégalité, tout semble le disqualifier Noel Essomba dans la course à la présidence de l'Ordre National des Médecins du Cameroun. Plutôt que de faire amende honorable, le candidat déclaré multiplie désormais de bonnes intentions, question de rallier à sa cause ceux de ses confrères et collègues déterminés à lui faire barrage " le quotidien se refere aux textes et estime que : Tout semble le mettre hors course. En commençant par la loi qui régit l'organisation sociale. Le Pr Noel Essomba occupe la place de 3 eme adjoint à la Mairie de Douala 1er.

Et la loi communale est claire dans sa disposition 143 " le Maire, les adjoints au Maire... doivent consacrer leur activité à l'exercice entier de leur mandat " ce qui, aux yeux de la loi rend hors-la-loi le candidat à la présidence de L'Onmc qui par ailleurs est le Directeur de L'Hôpital Laquintinie. Bien plus, l'alinéa 3 de cette loi stipule " tout fonctionnaire d'Etat ou de la collectivité élu Maire ou adjoint au Maire... est de plein droit en position de détachement auprès de la collectivité territoriale pendant la durée du mandat " Ce qui lui confère toute illégalité dans quelque aventure à la présidence d'une association en raison de ce qu'il est, juridiquement en poste à la Mairie de Douala 1er.

Une position partagée par le journal en ligne Actu Cameroun qui estime que " le professeur Essomba Noel cumule les fonctions de Directeur de l'hôpital Laquintinie et adjoint au Maire de Douala 1er. Ce qui est contraire à la loi sur la décentralisation en vigueur au Cameroun " Pour autant, faut il attendre une éventuelle disqualification de sa candidature ? Dans les couloirs de l'hôpital, on s'insurge " Au Cameroun, Etat de droit, il ne saurait y avoir deux poids deux mesures. Pendant que cette règle écrite de la loi écrite s'applique peu ou prou sur le territoire national, on voit un certain Essomba se pavaner avec son écharpe et célébrer les mariages de collaborateurs au sein de l'hôpital Laquintinie "...