Afrique: Classement FIFA - Le Maroc réalise la meilleure progression de l'année 2022

Le Maroc réalise la meilleure progression de l'année du Classement Fifa. L’information est de l’instance mondiale du football qui vient de la rendre publique ce jeudi 22 décembre 2022.

En parvenant à se hisser dans le dernier carré, souligne la même source, le Maroc (11ème, plus 11) réalisent de spectaculaires bonds au classement.

A l’en croire, les Lions de l'Atlas signent même la « Progression de l'Année » en ayant récolté pas moins de 142 points au cours des 12 derniers mois.

Dans le lot des autres équipes à qui la Coupe du Monde a plutôt souri, figure le Burkina Faso qui intègre le Top 50 avec une progression de plus 4.

Enfin, souligne la même source, s'il l'on compare avec le Classement Mondial de décembre 2021, on remarque que sept équipes ont progressé de 10 places ou plus au cours de l'année 2022.

Il s’agit de la Gambie (126ème, plus 24), le Maroc (11ème, plus 17), le Costa Rica (32ème, plus 17), le Cameroun (33ème, plus 17), la Guinée équatoriale (98ème, plus 16), l'Indonésie (151ème, plus 13) et Cuba (168ème, plus 11).