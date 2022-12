Sénégal: Motion de censure, Pape Alé Niang, Adji Sarr, diplomatie... - Voici ce qu'en pensent les femmes cadres de Bby

A travers un communiqué de presse, la plateforme des femmes cadres de Benno bokk yaakaar (Bby) et de la majorité présidentielle s'est prononcée sur plusieurs points d'actualités. Ces femmes se sont d'abord félicitées " du rejet de la motion de censure et de la maturité des députés de la coalition et de l'opposition ayant voté pour l'intérêt général du pays ", non dans réaffirmer leur " soutien sans faille au gouvernement et au Président de la République, Macky Sall ".

Sur les affaires Pape Alé Niang, encore placé sous mandat de dépôt pour non-respect des principes et exigences du contrôle judiciaire, et Adji Sarr, -l'opposant à Ousmane Sonko-, ces femmes disent faire confiance à la justice sénégalaise, dont elles ont salué " le rôle important dans un Etat de droit ".

Sur le plan diplomatique, ces femmes cadres de Benno soulignent pour s'en honorer l'aura internationale du Sénégal. Elles encouragent le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui a reçu avec les honneurs son homologue français le Ministre de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, Gérald Darmanin dans le cadre d'une visite de travail, en postlude à la visite du Premier Ministre ". Dans le même sens, la Plateforme dit se féliciter de la visite officielle de travail du Président de la République, Macky Sall au Japon qui a pour objectif " le renforcement, l'investissement et la coopération bilatérale dans les domaines tels que le développement, les échanges commerciaux et interpersonnels entre nos deux pays ".

Elles se réjouissent, par ailleurs, de la visite du chef de l'Etat dans le Sénégal oriental du 26 au 29 décembre 2022. Un séjour au cours duquel, il sera procédé à l'inauguration de la route Tambacounda-Kidira et celui du camp militaire de Goudiry.

Dans ce communiqué, ces femmes ont, enfin, rappelé pour s'en réjouir le lancement, la semaine dernière, des travaux de construction des routes du Dieri-Ndioum-Namarel-Bombodé-Labgare-Linguère par le ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rurale et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, représentant son collègue des Infrastructures Mansour Faye.