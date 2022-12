Madagascar: Basket / Saison 2022 - Madagascar qualifié pour deux mondiaux

Les Ankoay U19 garçons et ceux du 3×3 seront engagés pour les Championnats du monde en 2023. Le basket malgache retrouve la scène mondiale 50 ans après les championnes d'Afrique de 1970.

Cetteannée 2022 est très réussie pour le basket malgache, que ce soit en termes de résultats dans les compétitions internationales, le développement et la détection des talents à travers les formations, l'organisation des championnats nationaux ou la réforme au niveau de l'administration du ballon orange malgache.

Hausse du niveau

C'est sans doute le meilleur moment sportif de 2022. Les Ankoay garçons engagés au Championnat d'Afrique des Nations U18 au Palais des Sports ont fait vibrer tout un peuple lors de la finale les opposant aux Egyptiens. Battus, les joueurs sont les grands vainqueurs dans le cœur des Malgaches avec une qualification historique pour une équipe masculine de basket au Championnat du monde. La bande à M'Madi jouera la Coupe du monde en Hongrie du 24 juin au 2 juillet 2023. Comme en 2019, le basket 3×3 masculin est arrivé sur le toit continental avec la médaille d'or aux Jeux africains de Rabat. Au Caire, les Elly, Livio, Arnold et Fiary ont tenu la revue des Ankoay garçons et s'offrent des Pharaons égyptiens en finale. Les basketteurs sont qualifiés pour les Championnats du monde de 2023 en Autriche. Cette saison 2022 est sans aucun doute l'une des plus belles pour le basket avec cette double qualification en plus de la médaille d'argent pour les filles 3×3 et l'honorable 4e place pour les Ankoay filles U18. " C'est depuis 2019 que ce grand travail a commencé mais la belle lancée a été stoppée par la Covid-19. Cette année, c'est le retour avec cette hausse du niveau du basket malgache. Les joueurs et joueuses ne sont plus complexés lors des joutes sportives continentales ", nous a confié, Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basket-ball.

Formations

Cette année, plusieurs jeunes joueurs ont bénéficié des formations et stages que cela soit au pays ou à l'extérieur. " Dans le programme développement des talents, des joueurs et joueuses des Ankoay ainsi que les coachs ont participé au Youth Camp à Antananarivo et à Dakar. Mathias et Lova étaient aussi en Egypte pour le basket without boarder ", continue le numéro un du basket malgache. Le nouveau mandat quadriennal de l'équipe dirigeante de la FMBB a débuté depuis janvier et ce, jusqu'en 2026. Au mois de novembre, les membres du comité directeur de la FMBB en collaboration avec la fédération internationale ont participé au programme FIBA Plus pour l'élaboration du Plan stratégique pour le développement du basketball malgache. Fidèle à ses habitudes, la FMBB a organisé les différents championnats nationaux décentralisés au niveau des ligues régionales. " Cette année, les ligues Androy et Anosy ont relevé le défi d'avoir organisé les championnats nationaux. La nouvelle formule de compétition pour le N1A homme a permis aussi d'augmenter le nombre de matchs et de relever le défi ", conclut Jean Michel Ramaroson. La saison 2022 a été chargée mais 2023 sera encore plus relevée et remplie pour la FMBB.