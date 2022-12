Madagascar: Full Kenpo et MMA - Des combats acharnés au programme au gymnase Mahamasina

La cinquième édition du championnat de Madagascar de full-kenpo et Mixed martial art (MMA) se déroulera aujourd'hui et demain au gymnase couvert de Mahamasina. Les combattants se mesureront en MMA avec et sans frappe au sol, en full-kenpo pour les adultes, et en kenpo kids pour les enfants.

Plusieurs combattants issus de la ligue d'Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Atsinanana, et Haute Matsiatra sont attendus dans plusieurs catégories. Le premier combat aura lieu à 10 heures après la séance de pesage, suivi des éliminatoires. La phase finale clôturera le championnat demain après-midi. " Des grosses pointures sont dans la liste des participants. Pourtant, le règlement a imposé qu'un combattant n'a droit qu'à une licence en une saison. Cela pourrait être un blocage pour ceux qui ont déjà participé à d'autres disciplines de sport de combats ", a fait savoir Parfait Rakotonindriana, fondateur de full-kenpo et MMA à Madagascar.

Mis à part la compétition, des démonstrations de kenpo traditionnel, kenpo self défense, kenpo form et diamanga moring réunionnais d'origine malgache seront également au programme. " Il s'agit d'une première détection afin de former l'équipe nationale en vue du championnat du monde de kenpo prévu au mois d'avril. Nous sommes également en attente du championnat du monde de MMA qui a été reporté. Mais la chose la plus importante c'est d'organiser une compétition pour les férus de cette discipline qui sont de plus en plus nombreux. On espère que la fédération sera constituée bientôt avec l'aide du ministère de tutelle ", a-t-il ajouté.