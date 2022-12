Madagascar: Paupérisation dans le Sud - " Favorisée par l'insécurité, la corruption et la centralisation du pouvoir ", selon Hajo Andrianainarivelo

Les problèmes de développement à Ankazoabo devraient être résolus par les autorités de la région Atsimo Andrefana. Il ne faut pas attendre systématiquement des solutions qui viennent d'Antananarivo.

C'est ce qu'a soutenu l'ancien ministre Hajo Andrianainarivelo, non moins chef du parti politique MMM (Malagasy Miara Miainga), à l'issue de sa visite dans le Sud de Madagascar. En effet, il a mis en avant le cas d'Ankazoabo, afin de plaider pour une amélioration de la décentralisation et une répartition optimale des ressources de l'Etat, permettant aux autorités locales de résoudre rapidement les problèmes de développement, dans un esprit de réactivité. " Le fait d'entendre que le Sud de Madagascar a des problèmes dans divers domaines, devient une habitude.

Durant ma visite à Ihosy, Sakaraha, Ankazoabo, Ankilivalokely, et Toliara, j'ai constaté que l'insécurité et les difficultés rencontrées par les autorités locales pour résoudre les problèmes de la population, représentent un frein au développement. À cela s'ajoutent les perturbations climatiques qui aggravent la situation dans le Grand Sud ", a-t-il indiqué. D'après ses propos, l'insécurité est aujourd'hui favorisée par l'absence de source de revenu et par l'abus de pouvoir, notamment à travers la corruption, l'intimidation, la protection des malfaiteurs par certains élus et hauts commis de l'Etat, etc.

Par ailleurs, Hajo Andrianainarivelo a souligné l'importance de la décentralisation et la bonne répartition du budget de l'Etat, pour permettre aux autorités locales d'apporter et de mettre en œuvre des solutions. Pour le chef du parti, il est nécessaire de prendre des décisions sérieuses et adopter des choix politiques ambitieux, pour pouvoir changer l'histoire et assurer l'avenir du pays.