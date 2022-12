Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Prêt à diriger une éventuelle Transition

L'ancien président Hery Rajaonarimampianina ne sera pas candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu en 2023.

C'est ce qu'a laissé entendre un membre du bureau politique du parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara. Joint au téléphone, cet ancien parlementaire du régime HVM a fait savoir que la question a été remise sur la table le 5 novembre dernier durant la rencontre-débat à Paris qui a marqué la rentrée politique de l'ancien parti au pouvoir. L'ex-président l'aurait déjà annoncé à ses proches compagnons de lutte et ses proches collaborateurs, et a donné des instructions dans ce sens. À en croire notre source, Rajao aurait clairement affiché son hésitation à se lancer dans la prochaine course à la Magistrature suprême. Il estime qu'avec les structures existantes actuellement et au vu du rapport de force sur l'échiquier politique actuel, il serait impossible pour les autres candidats de battre l'actuel président Andry Rajoelina.

Après le revers de 2018, le HVM a-t-il peur d'affronter les urnes? C'est la question qui se pose. En tout cas, à moins d'un an du scrutin, le Hery Vaovao ho an'i Madagasikara n'a pas encore enclenché les préparatifs. Aucune redynamisation auprès des bases. Contrairement à Marc Ravalomanana et Hajo Andrianainarivelo, les " Kravaty Manga " semble quasiment absents sur le terrain. Pour l'heure, Hery Rajaonarimampianina reste l'unique candidat parmi ceux considérés comme les gros calibres qui ne sont pas encore présents au pays. Son comportement pourrait confirmer l'information relative à son hésitation à être dans les starting-blocks. En tout cas, l'incertitude plane toujours en ce qui concerne sa candidature.

Selon toujours notre source, Rajao serait plutôt prêt et se tient en embuscade pour diriger une éventuelle Transition. Parmi les acteurs politiques, il est le mieux placé pour être à la tête d'une transition, a soutenu notre interlocuteur. La politique du HVM serait donc d'opter pour une transition et non une élection. C'est la raison pour laquelle le parti œuvre et manœuvre pour réclamer la tenue d'un " Fikaonandoham-pirenena". Une démarche rejetée en bloc par les tenants du pouvoir pour le moment. Il convient aussi de noter que ce refus de participer à l'élection provoque des tensions actuellement au sein même du HVM.

Certains leaders du parti, en l'occurrence le Coordonnateur national du parti, Rivo Rakotovao serait contre la non-participation de l'ancien parti au pouvoir à l'élection présidentielle. Il serait donc fort possible avec cette divergence de points de vue que les " Kravaty Manga " affrontent les urnes en ordre dispersé.