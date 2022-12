Madagascar: Ambohisorohitra - Le président lance les festivités de Noël

Comme chaque année, depuis le début du mandat de Andry Rajoelina, les illuminations de Noël égayent Ambohitsorohitra. Pour la première fois, les grilles du palais d'état sont ouvertes au public.

Un Noël dans la communion, la joie et le partage. Ces mots ont raisonné et égayé l'atmosphère du palais d'État d'Ambohitsorohitra, hier. Des mots avec lesquels Andry Rajoelina, président de la République, a donné le coup d'envoi des festivités de Noël avec la population, hier. Depuis 2019, les habitants d'Antananarivo et tous ceux qui sont de passage durant les fêtes de fin peuvent, durant les quelques dix jours de la frénésie des fêtes de Noël et du nouvel an, peuvent apprécier des moments en famille ou entre amis, ou même en amoureux, dans une rivière de lumières et décorations.

Un cadre féérique qui permet aux petits et grands, qu'importe leur situation sociale, de s'immerger dans l'ambiance et l'esprit de Noël. Cette fois-ci, pour marquer la communion de l'État avec l'ensemble de la population, les grilles du palais d'État d'Ambohitsorohitra sont ouvertes au public. "C'est avec amour et grand plaisir que je vous accueille ici aujourd'hui, pour donner le coup d'envoi de la célébration de Noël", déclare Andry Rajoelina.

Briser la distance

"Je suis un Président ouvert et accessible à tout le monde. C'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir la cour du palais d'Ambohitsorohitra à la population, sans distinction. Puisque ce n'est pas juste un palais d'État. Il appartient aussi à la population", ajoute le président de la République. Il indique également que l'amour, le partage, la communion, mais surtout la lumière marquent l'esprit de Noël. C'est la raison pour laquelle Ambohitsorohitra et Antaninarenina accueillent la population dans une rivière de lumière. Montrant l'exemple dans cet esprit de partage que véhiculent les fêtes de Noël, le Président Rajoelina a remis des cadeaux à des orphelins, des écoliers méritants et des enfants qui excellent dans le sport. Les enfants qui sont certainement ceux qui personnifient le plus l'esprit de Noël.

La cérémonie d'hier qui a vu la présence de quelques membres du gouvernement conduits par Christian Ntsay, Premier ministre, a aussi été l'occasion pour le président de la République de briser le semblant de distance entre les décideurs étatiques et la population. Mettant en avant l'esprit de communion, Andry Rajoelina est allé à la rencontre de la foule.