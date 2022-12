Afrique: Père Maccalli - Paix et libération pour les 10 otages encore aux mains des ravisseurs et pour tout le Sahel

Niamey — "A Noël, les familles ont l'habitude de se réunir et de faire la fête ensemble autour d'une table dressée, mais chez certains, il y aura une place vide dans leur cœur".

C'est ce qu'écrit le Père Pier Luigi Maccalli à l'occasion du Saint Noël. Le missionnaire a connu la captivité pendant plus de deux ans au Sahel et a été libéré en 2020.

"La forte communion de cœur avec toutes les victimes innocentes est certainement l'un des cadeaux que le désert de la captivité m'a laissé", écrit le prêtre de la Société des missions africaines. En ce 2022 de Noël, mes pensées vont aux 10 otages du Sahel qui vont passer de nouvelles vacances loin de chez eux. Je ne peux qu'être solidaire des familles de tous les otages du Sahel et cette année, ma prière devant la crèche est pour eux : que la Paix et la Libération soient pour eux et pour le Sahel."

Plus précisément, le missionnaire a mentionné : Le Roumain Iulian Ghergut, enlevé au Burkina Faso le 4 avril 2015; l'Australien Arthur Kennet Elliott, enlevé au Burkina Faso le 15 janvier 2016 ; l'Américain Jeffrey Woodke enlevé au Niger le 14 octobre 2016 ; le Sud-Africain Christopher Bothma, enlevé au Burkina Faso le 23 septembre 2018 ; le prêtre burkinabé Fidei Donum Joël Yougbaré, enlevé au Burkina Faso le 17 mars 2019 ; la famille italienne de Langone Giovanni et Rocco et Donatella, enlevée au Mali le 19 mai 2022 ; le missionnaire allemand des Pères Blancs Hans-Joachim Lohre, enlevé au Mali le 20 novembre 2022.