Afrique Centrale: Reconduction du programme MUSKOKA jusqu'en 2026 pour une enveloppe de 143 millions d'Euros pour 9 pays

communiqué de presse

Les représentants du ministère de la santé publique, de la population et des affaires sociales, le représentant l'ambassadeur de France au Niger et les patrons des agences des nations unies partenaires de mise en œuvre du Programme MUSKOKA, ont co-animé, ce matin, une conférence de presse à l'hôtel Radisson Blu de Niamey.

Il s'est agi pour les organisateurs de présenter les résultats significatifs de 10 ans de mise en œuvre du Programme pour plus de 20 millions d'Euros, dans le même temps d'annoncer la reconduction du programme jusqu'en 2026 pour une enveloppe de 143 millions d'Euros pour 9 pays bénéficiaires dont le Niger. A titre indicatif, plus de 6 millions d'enfants ont été traités dans le cadre de la prise en charge du paludisme, de la diarrhée et des infections respiratoires. Entre 2010 et 2020, plus de 70 000 personnels de santé ont été renforcée dans les 9 pays d'intervention du Fonds français MUSKOKA. Ces résultats ont été partagés avec le public à travers une projection de 2 films vidéos.

Dans son intervention M. Sabo Hassane Adamou secrétaire général adjoint du Ministère de la santé publique de la population et des affaires sociales a porté l'accent sur la valeur ajoutée du fonds français MUSKOKA (FFM) en appui aux efforts du gouvernement dans le domaine de la santé notamment dans les trois régions d'intervention de ce Programme au Niger. Au nom du Gouvernement, M. Sabo Hassane Adamou n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour , " emboîter le pas au fonds MUSKOKA afin de renforcer la santé maternelle, néonatale et infantile, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, la planification familiale et la lutte contre la malnutrition ".

Lancée en 2010 lors du sommet G8, l'initiative Muskoka est mise en œuvre conjointement par l'UNICEF, l'OMS, l'UNFPA et ONU Femmes dans 9 pays dont le Niger à hauteur de 143 millions d'euros. Le FFM est un fonds catalytique permettant une meilleure coordination des stratégies régionales et nationales, afin de participer à la santé et au bien-être des mères, nouveaux nés, enfants et adolescentes. En outre, il vise à assurer un accès équitable et de qualité aux soins et aux médicaments, garantir l'accès des adolescents et en particulier des adolescentes aux droits et à la santé sexuels et reproductifs, améliorer la nutrition femmes, des nouveau-nés, des enfants et des adolescent.e.s, promouvoir l'autonomisation des femmes etc.

Pour sa part, M. Stefano Savi représentant de l'UNICEF au Niger et représentant a rappelé les domaines couverts par le Fonds français MUSKOKA et ce dans les 9 pays d'intervention. Il a mentionné entre autres : la santé de la mère, du nouveau-né et de l'adolescent, la prise en charge des maladies de l'enfant, l'amélioration des compétences des agents de santé, l'autonomisation de la femme et de la fille, la lutte contre les violences basées sur le genre, la prévention et la prise en charge de la malnutrition et enfin le changement social et comportemental des populations. Réagissant à la reconduction du FFM, le patron de l'UNICEF en résidence à Niamey, a insisté sur le fait capital que cela nécessite un supplément d'efforts dans le cadre de la coordination entre les agences du système des nations unies.[... ]

https://ffmuskoka.org/conference-de-presse-a-niamey-niger-10-ans-du-fonds-muskoka-resultats-significatifs-et-reconduction-jusquen-2026/