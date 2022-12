Gabon: Assemblée générale de la Radio Fréquence Protestante

Le personnel de la Radio Fréquence Protestante était en assemblée générale le week-end dernier à la paroisse protestante d'Okala dans le nord de la capitale gabonaise objectif, revoir les textes juridiques de cet instrument communautaire et faire ensuite une proposition de budget de l'année.

Créée en juin 2007 sous le mandat du Pasteur Président Clément Obame Mezui, la Radio Fréquence Protestante (RFP) est restée sans papiers plus 15 ans. Une situation inconfortable et gênante pour l'éthique chrétienne. La nouvelle équipe dirigeante de cet outil communautaire, soucieuse de voir cet instrument de communication de l'Eglise Evangélique du Gabon en règle, s'est réunie en assemblée générale pour discuter de ces questions de statut et règlements intérieurs et les procédures administratives permettant à la RFP d'être désormais en règle avec la tutelle.

Une occasion également pour ce personnel sous la direction Elvis Sosthène Obiang Mezui, par ailleurs Directeur général de la RFP, de faire des propositions sur un budget annuel. Toute ces réformes au sein de la RFP qui est instrument de communication de l'EEG, cadrent avec la vision et le thème du mandat de l'actuel patron de cette confession religieuse, Louis Sylvain Allogho Engo, qui n'est autre "la foi et les actes".

Au cœur de ces assises d'Okala, les dirigeants et le personnel de la RFP, ont bénéficié des formations en écriture journalistique, à l'éthique et déontologie, et en fin, aux techniques de réalisation des émissions de radio.