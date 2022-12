Congo-Kinshasa: Fally Ipupa immortalise Alita Tshamala dans " Centième dossier"

En marge des festivités de fin de cette année 2022, l'artiste musicien Fally Ipupa vient de larguer sur le marché du disque son septième album et cinquième album rumba intitulé : " FORMULE 7 ". Sorti le vendredi 16 décembre dernier, ce nouvel opus est dédié aux amoureux de la rumba. La superstar congolaise leur propose un album de trente et un (31) titres répartis en trois CD.

Le premier CD compte 11 titres dont : " Formule 7, Eternité, Centième Dossier, Mal Accompagné, Bakalos, Noctambule, M.H., Alliance, Afsana, Cœur amoureux et Mayday ". Le deuxième CD renferme 10 titres, notamment : " Amour na yo, S.L., date d'anniversaire, Honorable, Science-fiction, Je t'aime, Par terre, Kit complet, De la Renta et Zany ". Le troisième et dernier CD est également composé de 10 chansons, à savoir : " Bloqué, V.I.P., Se yo, Garde du cœur (en featuring avec Charlotte Dipanda), Marlène, Lady D., Disqualifié, Seul amour, Doc Jeff et Mutzig Class ".

En effet, "Formule 7" s'écoute comme une longue histoire d'amour racontée à l'oreille, avec toujours cette vision de l'artiste : " une rumba ancrée dans ses classiques et tournée vers l'international ".

Et parmi les grands titres qui vont certainement faire vibrer des milliers des mélomanes, lors des fêtes de cette fin d'année, figure en pole position : le " Centième Dossier ". Une chanson que " L'Aigle " a dédiée au grand mécène congolais, Alita Tshamala. Un nom qui n'est plus à présenter dans l'univers musical congolais comme celui de diamant, à cause de ses empreintes indélébiles et multicolores. Et c'est ce qui explique son dernier plébiscite en tant que " Meilleur mécène du cinquantenaire " de la Première édition du " Trophée Pool Malebo Music Awards ".

Diamantaire célèbre, Alita Tshamala est adulé par la grande majorité des artistes musiciens et comédiens des deux rives du fleuve Congo. Et ce, à cause de son accompagnement des productions des artistes musiciens et comédiens aussi bien de la République Démocratique du Congo que de la République du Congo.

Outre "Centième Dossier ", les amoureux de la rumba vont se trémousser, dès ce dimanche, au pas de : " Garde du cœur, Mal accompagné, Honorable, Afsana ... "

Pour rappel, " Formule 7 " succède au " Control ", le sixième album que Dicaprio avait sorti le 2 novembre 2018. Une œuvre bien pimentée, qui continue à masser les cœurs des milliers des mélomanes et amoureux de la bonne musique à travers le monde, avec des titres emballants comme : " Maria PM, Roi Manitou, Canne à sucre, Bafana, Photo, You the best, etc. ".

En 2020, " Control " était placé à la 21ème position des albums les plus téléchargés sur la plateforme " ITunes ", avec plus de 37 millions de Stream.

Le mercredi 16 novembre 2022, la superstar congolaise a été intronisée " Prince de la culture Ekonda et Anamongo ". Une nouvelle distinction qui vient étoffer sa carrière musicale.