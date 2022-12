Guinée: Fria - Un hôpital entièrement rénové et équipé par RUSAL/Friguia en faveur des populations

La société RUSAL/Friguia a mis à la disposition des populations de Fria un hôpital entièrement rénové et équipé. La remise officielle des clés a eu lieu à l'occasion d'une cérémonie organisée à la cité de l'Alumine ce mercredi, 21 décembre 2022.

Autorités administratives et communales, sages de Fria et responsables de la société RUSAL ont tous pris part à la rencontre dans une ambiance festive.

Le maire de la commune urbaine de Fria, Lansana Boffa Camara, a remercié RUSAL/Friguia pour la réalisation de cet hôpital en faveur des citoyens de sa municipalité. " Je voudrais, au nom de la population de Fria, remercier RUSAL/Friguia pour nous avoir offert ce bâtiment flambant neuf qui est le témoignage de votre volonté d'améliorer les conditions de soins de nos populations. Merci à vous parce-que vous êtes encore dans le sillage d'aider nos populations à se soigner. C'est l'expression bien-sûr de votre volonté de la bonne collaboration entre vous et la population de Fria. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci aux travailleurs de cet établissement qui, de tout le temps, n'ont pas baissé les bras dans le travail depuis tout le temps. Encore une fois, merci à tous, merci à RUSAL, merci à tous ceux qui contribuent pour qu'il y ait la paix et la cohésion à Fria ", a dit le maire de Fria.

Cet établissement hospitalier, rénové par RUSAL/Friguia, est doté de plusieurs services : une imagerie médicale, un service de gynéco-obstétrique, un bloc opératoire, un service de chirurgie, une buanderie cuisine, une pharmacie. Tout cela est réalisé pour un montant d'environ 3 milliards de francs guinéens (soit plus de 260 000 dollars américains). C'est qu'a indiqué le Directeur général de RUSAL/Friguia, Yuri Kanafotski. " La superficie des travaux de rénovation de la toiture était de plus de 2 000 m². Tous les climatiseurs de type monobloc ont été remplacés par des systèmes split sous le nombre total de 91 pièces. Toutes les fenêtres et portes en bois ont été remplacées par des fenêtres et des portes en aluminium d'une superficie totale de 314 m². Les faux plafonds en contreplaqués et tôles ondulées étaient remplacés par ceux du système Armstrong d'une superficie de 2 470 m². La superficie totale des travaux de réparation et de peinture des murs dans les salles d'isolement et locaux de service est de 4095 m² ; et la superficie totale des travaux de réparation et de peinture des façades est de 3607 m². Le service de chirurgie est équipé de 30 lits et les salles de la maternité peuvent maintenant accueillir 11 femmes gésines à la fois. En outre, les salles de l'hôpital de RUSAL/Friguia, après sa réparation, sont dotées d'équipements modernes, y compris des moniteurs multiparamétriques nécessaires pour surveiller les paramètres vitaux, des lits multifonctionnels de soins intensifs, des extracteurs d'oxygène et des oxymètres de pouls (un dispositif pour mesurer la saturation du sang en oxygène)", a-t-il déclaré.

La société RUSAL n'est pas à sa première assistance à la Guinée. RUSAL est l'une des sociétés privées qui accorde une aide significative à l'Afrique dans sa lutte contre les maladies infectieuses de masse. En 2015 pendant la première manifestation de la fièvre Ebola la société RUSAL a construit le Centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et soins médicaux (CREMS) dans la région de Kindia. Les investissements de RUSAL étaient de plus de 10 millions de dollars. CREMS n'a pas d'analogue dans la région de l'Afrique de l'Ouest en termes d'utilisation des hautes technologies et de système de sécurité biologique. Pendant la période de l'épidémie d'Ebola en Guinée, le centre a montré les meilleures données sur le pourcentage de patients guéris. De plus, en juin 2020, afin d'aider au système de santé guinéens dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19, RUSAL a construit dans le plus bref délai un centre médical multifonctionnel moderne pour le traitement des maladies infectieuses ici à la préfecture de Fria. Le nouveau centre médical a été créé sur la base de l'hôpital opérationnel de FRIGUIA et se consiste d'un service des maladies infectieuses isolées, d'un poste de contrôle sanitaire pour le personnel médical, d'un observatoire et d'une unité de soins intensifs. En mars 2021, RUSAL a livré en Guinée un lot du vaccin russe contre le COVID-19 Spoutnik V, ainsi que des médicaments et des consommables pour le diagnostic et le traitement du COVID-19.

En 2022, RUSAL a lancé une nouvelle fois son programme d'octroi de bourses aux étudiants guinéens pour des formations en Russie. La bonne nouvelle est qu'après leur stage de perfectionnement, les meilleurs parmi eux bénéficieront des emplois au sein de la société RUSAL, a annoncé le directeur général de RUSAL/Friguia, Yuri Kanafotski. " En outre, en mai 2022, une nouvelle inscription d'étudiants a été annoncée en Guinée dans le cadre du programme "Bourse RUSAL 2022". Grâce à ce programme, 50 jeunes Guinéens ont la possibilité de recevoir gratuitement une formation médicale professionnelle supérieure et secondaire à l'Université médicale d'État de Krasnofarsk (KrasGMU) et au Collège pharmaceutique sur la base de l'Université de Krasnoyarsk. Toutes les dépenses liées au vol, à l'hébergement et à la formation des étudiants guinéens, ainsi que le payement des bourses à ceux-ci, seront pris en charge par RUSAL. La réalisation de ce programme permettra de former des médecins guinéens hautement qualifiés : les généralistes, les chirurgiens, les cardiologues, ainsi que les infirmiers et les spécialistes de laboratoire. Au cours de la formation, les étudiants de ce programme effectueront leur stage dans les centres médicaux de la Société. Et les meilleurs diplômés, après leur formation, se verront offrir un emploi dans les Sociétés de RUSAL en Guinée ", a-t-il indiqué.

L'hôpital rénové à Fria s'appelle " Hôpital RUSAL/Friguia ". Un personnel qualifié y est affecté pour le traitement des patients. La santé étant une préoccupation majeure des autorités, la réalisation de ce bijou vient combler de joie le préfet de Fria. Le Colonel Alpha Oumar Cissé a félicité RUSAL/Friguia pour son combat dans le domaine sanitaire. " Je me réjouis très sincèrement de venir partager avec vous dans la joie, cette opportunité de la cérémonie de remise de l'hôpital RUSAL, entièrement rénové par la société à la satisfaction des populations. En effet, il vous souviendra que dans le passé, cet hôpital était le meilleur centre hospitalier de la sous-région, de par la qualité de ses services médicaux envers les malades venus d'un peu partout de la Guinée et des pays limitrophes. La rénovation de l'hôpital de RUSAL est une satisfaction morale et une fierté pour l'ensemble des populations de Fria. Au nom du chef de l'Etat, le Président de la Transition, chef suprême des armées, le Colonel Mamadi Doumbouya, qu'il me soit permis de remercier et de féliciter très sincèrement, et de vive voix, la Direction Générale de RUSAL pour les immenses efforts fournis et les sacrifices consentis pour la rénovation de cette structure sanitaire dans l'intérêt supérieur des populations, dans le cadre de la préservation et de l'amélioration des conditions de santé des citoyens et citoyennes de Fria et d'ailleurs", a déclaré le préfet de Fria lors de la cérémonie d'ouverture de l'hôpital rénové.

" Dans le domaine de la santé, RUSAL n'est pas à ses débuts. Faut-il, pour le besoin de la cause, rappeler que la Direction de RUSAL s'est toujours investie et a beaucoup contribué à la sauvegarde de la santé des populations par la construction d'un centre de traitement épidémiologique et la prise en charge des malades de Coronavirus à Fria. Outre cet acte significatif et digne d'intérêt, il faut signaler que la société RUSAL intervient aussi dans d'autres actions au service des populations ", a laissé entendre le préfet Alpha Oumar Cissé.