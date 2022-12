Guinée: LFR 2023 - Un budget de plus de 249 milliards alloué au ministère de la culture

Le ministre de la Culture, Tourisme et de l'Artisanat, à l'image de ses homologues, s'est prêté ce mercredi 21 décembre devant les conseillers nationaux de la transition, à l'exercice de présentation et de défense de la politique sectorielle au compte au titre de la Loi de Finances Rectificative (LFR 2023).

À l'hémicycle, Alpha Soumah allias Bill de Sam, a fait part d'un budget évalué au titre de la Loi de Finances Initiale, à deux-cent quarante-neuf milliards cinq-cent-vingt-cinq millions cent-six mille francs guinéens (GNF 249 525 106 000) pour l'année 2023.

" Pour l'année 2023, mes cadres viennent de terminer l'élaboration du Plan de Travail Annuel de mon Département. Ce Plan de travail annuel s'articule autour de six (6) objectifs opérationnels, à savoir : Améliorer la gouvernance dans les secteurs de la culture, du tourisme et de l'artisanat ; Développer les infrastructures culturelles, touristiques et artisanales ; Valoriser et promouvoir les produits culturels, touristiques et artisanaux ; Renforcer la coopération et le partenariat autour de la culture, du tourisme et de l'artisanat ; Renforcer les capacités techniques, managériales des cadres et partenaires du Ministère ; Opérationnaliser les services déconcentrés du Ministère de la Culture du Tourisme et de l'Artisanat", a indiqué le ministre devant les 66 conseillers présents sur 81 inscrits.

Poursuivant, le numéro 1 du département de la culture, du tourisme et de l'artisanat a déploré une baisse quant aux crédits attribués à son département au titre du projet de la Loi de Finances Initiale (LFI 2023) s'élèvent à cent-cinquante-un milliards cent soixante-quinze millions quatre-cent-quarante-un mille francs guinéens (151 175 441 000,00 GNF). C'est pourquoi il a annoncé que son département compte mobiliser auprès des Partenaires techniques et financiers et des partenaires privés quarante-huit milliards soixante-dix millions de francs guinéens (GNF 48 070 000 000).

Il faut noter selon le ministre, que le manque à gagner pour la réalisation des objectifs annuels de son département est de cinquante milliards deux-cent-soixante-dix-neuf millions six-cent-soixante-cinq mille francs guinéens (50 279 665 000 GNF).