Ile Maurice: Élections / Conseils de districts - La course des "poulains"

Alors que l'exercice visant à élire les présidents et vice-présidents des sept conseils de districts démarre ce matin, députés et ministres souhaitent que ce soient leurs "protégés" qui accèdent à ces postes.

Lobbies intenses dans les couloirs, sur le terrain et ailleurs... D'intenses tractations ont eu lieu au cours des derniers jours, dans le sillage de l'élection des présidents et vice-présidents des sept conseils de districts, le premier exercice étant prévu ce matin à Pamplemousses. Si les pressions sont partout, c'est à Flacq qu'elles sont plus palpables, étant exercées de part et d'autre; si bien que les élus du gouvernement sont divisés, chacun soutenant son "petit protégé"...

En fait, il était question que le choix du nouveau président se porte sur l'actuel vice-président, Manoj Ramrup, du village de Camp-de-Masque. Il est soutenu par des élus de la circonscription de Flacq- Bon-Accueil, Sudheer Maudhoo et Vikash Nuckcheddy, de même que le ministre Sunil Bholah, issu de Grande-Rivière-Sud-Est-Montagne-Blanche. Sauf que le ministre Vikram Hurdoyal souhaite que le poste de président revienne à son poulain, Kishore Kumar Jeewooth, de Sebastopol.

Fait notable: au début de cette semaine, le leader du Mouvement socialiste militant (MSM), Pravind Jugnauth en personne, avait donné son aval pour que ce soit Manoj Ramrup qui accède au poste de président. Ce qui aurait provoqué le courroux de Vikram Hurdoyal, selon nos sources, ce dernier allant même jusqu'à menacer de démissionner si Kishore Kumar Jeewooth n'est pas élu. Pour trancher dans le vif, deux "entremetteurs", Joe Lesjongard et Maneesh Gobin, respectivement président et secrétaire général du MSM, ont convié une réunion au Sun Trust mardi matin. Après avoir écouté les parties concernées - revirement de situation ou retournement de veste - ils ont finalement donné des instructions pour que le poste de président soit occupé par "l'ami" de Vikram Hurdoyal, qui est aussi le président du comité régional au n°10... Il nous revient que lors de cette réunion, il y a eu de vifs échanges entre le ministre de la Fonction publique et des réformes administratives et institutionnelles et le député Vikash Nuckheddy. Interrogé Vikram Hurdoyal, par le biais de son attaché de presse a affirmé qu'il n'a jamais évoqué son intention de démissionner.

Quoi qu'il en soit, dans un premier temps, les élections étaient prévues pour la semaine prochaine à Flacq; mais pour éviter trop de tractations, de tensions et autres pressions, elles ont été fixées à vendredi. Est-ce que le mot d'ordre du MSM sera suivi, alors qu'on apprend que Manoj Ramrup n'a pas encore dit son dernier mot ? En attendant, ce matin, à Pamplemousses, Sunil Somaroo rempilera pour un deuxième mandat. À hier après-midi, les discussions allaient toujours bon train pour le poste de vice-président.

Ailleurs, à Rivière-du-Rempart plus précisément, les élections auront lieu le 27 décembre. Tout comme Sunil Somaroo, Subiraj Ellayah souhaite décrocher un nouveau mandat. Mais Lenine Aukhajan, un fidèle du Parti travailliste (PTr), qui avait récemment organisé une cérémonie à l'intention de Navin Ramgoolam dans le village de Roches-Noires, contestera les élections. Deux autres présidents pourront, eux, demeurer à leur poste ; ils sont Sudhir Soonarane, président en exercice à Moka, et Narainsamy Seeneevassen, à Savanne. Cela, car le parti MSM a une entière confiance en eux et estime que lors d'une éventuelle campagne électorale, le parti orange pourra compter sur eux pour ratisser large dans certaines circonscriptions rurales.

En revanche, Ravi Jangi, seul proche du PTr à la tête d'un conseil de district - celui de Grand-Port - pourrait rempiler pour un nouveau mandat. Les élections auront lieu lundi prochain mais à hier, il entretenait toujours le suspense sur sa possible candidature au poste de président. Alors qu'à Rivière-Noire, le choix du président se portera sur Veenabye Jeewajee de La Gaulette.

Vishal Seesahaye, élu de Chamarel, déplore pour sa part la façon de faire de certains. Celui-ci, qui pouvait compter sur cinq élus sur neuf, a dû faire face à une motion de blâme visant à l'évincer du poste de conseiller de district. Une tentative qu'il a toutefois pu déjouer. Il condamne ainsi toutes ces guéguerres dans lesquelles s'engouffrent certains politiciens et leur lance un appel pour qu'ils évitent de s'immiscer dans les "affaires" des conseils de districts.