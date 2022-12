Madagascar: Vatomandry - Trois bandits notoires tués par les gendarmes

Les gendarmes frappent fort dans le district de Vatomandry. Ils ont mis hors d'état de nuire trois bandits réputés dangereux dans ce district. Longtemps recherchés par les forces de l'ordre pour des actes criminels dans le district de Vatomandry, ces hommes sont tombés sous les balles des gendarmes.

Les faits se sont produits ce dimanche aux alentours de 11 heures. Les gendarmes ont indiqué qu'une fois informés de la présence de ces hommes armés dans la zone, des éléments ont été rapidement dépêchés sur les lieux et ont mené une opération dans le but de faire échec à ces malfrats qui cherchaient à terroriser la population. Après leur arrestation, ils ont déclaré aux gendarmes que des bagages avaient été encore dissimulés dans la forêt à Ambodimanga dans la commune rurale Mahatsara.

En cours de route, au lieu-dit Antsampanan'ny Bengimena, ces individus ont tenté de s'échapper. Malgré les sommations lancées par les gendarmes à plusieurs reprises, ces hommes ont continué de s'enfuir. Leur refus d'obtempérer a obligé les gendarmes à faire usage de leurs armes.

En un éclair, les trois fugitifs ont reçu des balles et ont péri sur le coup. Âgés entre 28 et 36 ans, ces hommes terrorisaient la population dans le district de Vatomandry et étaient connus pour des faits de violence, de vol et d'attaques à main armée. Les corps ont été remis au fokonolona après le constat d'un médecin. La traque des bandits qui entre dans le cadre des missions de la gendarmerie nationale se poursuit. Les actions de la gendarmerie comprennent la constatation des crimes, délits et contraventions ainsi que le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs d'infraction.