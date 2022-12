Madagascar: Musique Urbaine - Un trio mélodieux pour GaEi, Rass, Spear O'Mic

Une collaboration très attendue puisqu'ils ont à peu près le même feeling ! GaEi, Rass, et Spear O'Mic ont réalisé un trio. One night ou Kitiky est le titre de la chanson. La bande annonce de la vidéo a été publiée par Spear O'Mic et le réalisateur Kevin Deris.

En voyant l'image, sûrement les convaincus de ces trois artistes se réjouiront. La vidéo est claire et de très bonne qualité. " Je pensais que c'était un film américain, et pourtant c'est un clip... J'aime beaucoup la façon dont Deris l'a réalisé. On se croirait au cinéma. Comme tous les fans, j'attends. Je ferai partie des premiers à le télécharger. J'aime cette collaboration. Ces trois hommes, je les adore ", a certifié Remi, fan de Rass. Effectivement, personne n'aurait cru que ces trois artistes feraient une si belle combinaison. GaEi, avec sa voix fluette, a séduit les adolescents. Il effectue des tournées aussi bien au pays qu'à l'extérieur. L'île Maurice, La Réunion et La France l'accueillent à bras ouverts. Invité par l'équipe de Makua Entertainement et le rappeur Orelsan, GaEi se voit propulser. Quoi que les gens disent, il est international, c'est une star malgache. Ambassadeur des produits STAR, sa célébrité ne cesse de croître depuis le mois de novembre. Respect, c'est le moins que je puisse dire. " Je suis fier, je me souviens comme si c'était hier de sa première chanson. Je sentais à cette époque qu'il irait loin. Et je suis fier de lui, même s' il ne me connaît pas. Il a beaucoup évolué. Mon cœur ne m'a pas menti car j'ai senti quelque chose, et je ne me suis pas trompé. Qu'il continue dans ce sens. J'espère que son prochain objectif sera de conquérir le continent noir. Je suis sûr que Ga-Ei de Madagascar séduira le cœur de toute l'Afrique, cette terre mère, la terre de nos ancêtres ", espère un autre aficionado.

Quant à Rass, il a fait son chemin. En feat avec des chanteurs de la Grande île, notamment Raboussa et le défunt Rak Roots, ce jeune homme a su se démarquer. Rappeur à la base, Rass a pris le dessus depuis 2020. L'avantage de ce monsieur, c'est qu'il est écouté non seulement par la diaspora mais également par le peuple de son pays natal. Il fut un temps où il s'est éclipsé de la scène musicale malgache. Ce feat avec GaEi et Spear O'Mic le fera remonter sur les planches du spectacle.

Spear O'Mic a toujours sa belle voix. Il est loin d'être rouillé. Lui aussi, après son featuring avec Big Mj, s'est fait rare dans le monde musical malgache. Espérons que c'est un come-back ! Ce pilote-chanteur a toujours fait décoller les sentiments de ces fans. D'ailleurs, il a toujours ce savoir-faire. Malgré les années qui passent, O'Mic reste fidèle à lui-même.

En somme, One night (Kitiky) sera attendu avec impatience puisque trois artistes sexy sont en collaboration. Jessica et Mélissa vont s'époumoner sur ce nouveau single.