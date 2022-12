Madagascar: Célébration de Noël - Andry Rajoelina prêche l'amour

" Je suis un président proche du peuple, c'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir le Palais d'Ambohitsorohitra au grand public ".

C'est ce qu'a déclaré le président Andry Rajoelina, hier. Le chef de l'Etat a lancé officiellement la célébration de Noël pour la population tananarivienne par la distribution de jouets au profit des enfants de 6 à 10 ans venant du centre Akamasoa du Père Pedro et issus de tous les quartiers de la ville des Mille. Comme chaque année, la Présidence de la République installe des décorations et des illuminations de Noël à Antaninarenina, à Ambohitsorohitra et dans le centre-ville.

Mais cette année, Noël sera marqué par l'ouverture du Palais d'Ambohitsorohitra au grand public. Pendant la célébration de la fête de la nativité, les Tananariviens pourront admirer les décorations lumineuses installées sur les bâtiments et dans la cour dudit Palais. Cette ouverture devrait se poursuivre tous les soirs jusqu'au 2 janvier prochain.

Hier soir, dans un bref discours, le président Andry Rajoelina a prêché l'amour du prochain et de la famille, la clarté de l'amour de Dieu et la lumière du Christ. Le chef de l'Etat s'est aussi adonné à une séance photos avec les enfants et les familles qui étaient venus nombreux à Ambohitsorohitra malgré le crachin.