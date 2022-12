Afrique du Nord: Coopération - Paris lève ses restrictions avec le Maroc et l'Algérie

Entamée l'été avec la Tunisie, Paris a annoncé officiellement la fin des restrictions de visas avec le Maroc et l'Algérie, afin d'améliorer le climat des affaires avec ses partenaires du Maghreb.

La question des visas polluait les relations bilatérales entre la France et les différents pays concernés depuis septembre 2021, date de la décision de Paris de réduire drastiquement les quotas de visas (avec des taux de refus de 50 % pour l'Algérie et le Maroc, de 30 % pour la Tunisie) pour répondre au manque d'empressement des pays concernés à délivrer des laissez-passer consulaires à leurs ressortissants expulsés, bloquant ainsi les procédures d'expulsion côté français. Amalgamant toutes les couches de la population sans discernement, ces restrictions avaient provoqué des sentiments anti-français dans la population, notamment dans les milieux d'affaires des pays concernés, et commençaient à freiner les relations d'affaires.

Cette page se tourne. En visite au Maroc pour préparer un prochain déplacement présidentiel - a priori en février 2023-, la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, a annoncé la levée de cette mesure pour le Maroc : " C'est fait, nous avons pris des mesures avec nos partenaires marocains pour la reprise normale et complète des activités consulaires entre les deux pays ", a annoncé la ministre à la presse, ajoutant: " Notre objectif est de relancer les échanges humains entre le Maroc et la France et de favoriser encore davantage cette imbrication profonde de nos sociétés qui fait que nous avons toujours eu des relations solidaires ".

Dans la foulée, lors d'une visite à Alger, le 18 décembre, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé un " retour à la normale " dans les relations consulaires entre les deux pays, c'est-à-dire la levée des restrictions aux visas pour les ressortissants algériens.

Une annonce qui s'inscrit dans le réchauffement des relations franco-algériennes engagé lors de la visite du président français, Emmanuel Macron, fin août dernier. Alors que les rapports entre Alger et Paris étaient tendus, le président de la France avait entamé, le 25 août, un déplacement de trois jours placé sous le signe de l'apaisement. Cette visite entrait dans le cadre d'une détente diplomatique entre les deux pays et ainsi favoriser de nouveaux partenariats économiques.