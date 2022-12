Liberia: Le pays commémore son bicentenaire

Le Libéria commémore cette année son 200 e anniversaire en tant que pays mais il reste marqué par les blessures des guerres civiles des années 1980 et 1990.

Il y a 403 ans, en 1619, les premiers bateaux d'esclaves débarquaient à Jamestown, sur la côte ouest américaine. Plus tard, ce sera le périple inverse, de milliers d'anciens esclaves issus de la traite négrière décident de partir des États-Unis vers une colonie américaine d'Afrique de l'Ouest : le Libéria.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest a été fondé en 1822 par des personnes libres d'ascendance africaine des Etats-Unis, encadrées par une association américaine, l'American colonization society. Celle-ci finance l'achat de terres pour permettre l'installation de quelque 30 000 anciens esclaves africains affranchis. En 1847, le Libéria devient officiellement une république indépendante.

L'installation sera marquée par une cohabitation difficile avec la population locale, des tensions entre Américano-Libériens et natifs qui vont impacter pendant plus d'un siècle la stabilité politique du pays. Les anciens esclaves affranchis deviennent les maîtres du pays et relèguent la population autochtone au rang de citoyen de seconde classe.

Cette dernière n'obtiendra le droit de vote qu'un siècle plus tard. Entre les deux groupes se développe un antagonisme. En 1980, pour la première fois, c'est un autochtone, Samuel Doe, qui parvient au pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Lors des deux décennies suivantes, le pays sera déchiré par deux guerres civiles sanglantes qui feront plus de 250 000 morts. En 2003, la paix revient dans le pays, mais le Liberia figure toujours parmi les vingt pays les moins développés au monde, malgré ses immenses richesses naturelles.

L'objectif clé de la commémoration du bicentenaire est de renforcer la riche relation historique entre les Etats-Unis et le Libéria qui remonte aux années 1800. Le thème retenu et débattu depuis le début de l'année est " Le Libéria : la terre du retour-commémoration de 200 ans de liberté et de leadership panafricain", accompagné du slogan " L'étoile unique, pour toujours, plus forts ensemble". A l'occasion, le président du Libéria, George Weah, a appelé tous les Libériens, les partenaires locaux et internationaux à participer à l'événement historique.

Le Libéria a assuré un leadership panafricain dans la création de l'Union africaine, une organisation qui a succédé à l'Organisation de l'unité africaine. Le pays s'était joint à l'appel lancé au continent pour la création d'organisations régionales, telles que la Communauté économique de dévelppement des Etats de l'Afrique de l'Ouest, l'Union du fleuve Mano. Monrovia a été baptisée la capitale du Libéria en l'honneur de James Monroe, le cinquième président des Etats-Unis. Le drapeau est une réplique partielle du drapeau américain pour symboliser la relation étroite entre les deux pays.