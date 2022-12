Egypte: Al-Sissi se dirige vers la Jordanie pour participer à la conférence de "Bagdad pour la coopération et le partenariat"

Le président Abdel Fattah Al-Sissi se rend aujourd'hui, mardi, en Jordanie pour assister à la 2eme édition de la conférence de "Bagdad pour la coopération et le partenariat", avec la participation de nombre de pays voisins et amis.

La participation du président à la conférence s'inscrivait dans le cadre du soutien de l'Égypte pour que l'Irak retrouve son rôle efficace et équilibré au niveau régional.

L'Égypte tient à garantir la sécurité et la stabilité de l'Irak tout en affirmant que la conférence cherche à poursuivre les résultats de la première édition de la conférence, tenue en août 2021, et ce en examinant les moyens de renforcer le dialogue constructif afin de régler les problèmes dans la région et en favorisant les circonstances adéquates pour la création du partenariat et la coopération économique entre l'Irak et les pays voisins.

Démarrage de la 2ème session de la Conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat en Jordanie avec la participation du président Al-Sissi

Les travaux de la 2ème session de la Conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat ont démarré mardi dans la Mer morte en Jordanie avec la participation du président Abdel Fattah Al-Sissi et d'un nombre de dirigeants des pays voisins et amis.

La participation du président Al-Sissi à la conférence s'inscrit dans le cadre du soutien de l'Egypte à l'Irak pour reprendre son rôle actif et équilibré au niveau régional, et de son souci d'assurer sa sécurité et sa stabilité.

Cette conférence vise à donner suite aux résultats de la première session tenue en août 2021 à Bagdad.

Le président Al-Sissi tiendra des rencontres avec un certain nombre de dirigeants participant à la conférence, dont le roi Abdallah II de Jordanie, pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux.

Le chef de l'Etat égyptien participera aussi à un sommet tripartite avec le souverain hachémite et le premier ministre irakien afin d'examiner le renforcement des relations historiques distinguées entre les trois pays.

Prennent part à cette conférence, un nombre de leaders et représentants de pays et d'organisations internationales.

Parmi les pays y participant figurent, l'Arabie saoudite, les Emirats, le Qatar, Bahrein, le Koweit, le Sultanat d'Oman, la Turquie, l'Iran et la France, en plus du secrétaire général de la LEA, Ahmed Aboul-Gheit, et du secrétaire général du CCG, Nayef Fellah Al-Hojref.