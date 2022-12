Algérie: Accompagner les artisans en vue de promouvoir le produit artisanal

ALGER-Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a affirmé, mercredi à Alger, que l'accompagnement de l'artisan visait essentiellement à promouvoir les produits de l'artisanat et à mettre à niveau ses compétences techniques et entrepreneuriales.

Présidant la cérémonie de remise du Prix national de l'artisanat et des métiers de l'année 2022 à six artisans qui se sont distingués par leurs créations et innovations, le ministre a indiqué que son secteur "prend en charge diverses opérations au profit des artisans, en vue de mettre à niveau leurs compétences techniques, à travers l'organisation de sessions de formation, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat ainsi que l'organisation de foires et de salons nationaux et internationaux spécialisés et des concours".

Le secteur accompagne également les artisans "pour leur assurer une participation qualitative aux manifestations économiques et évènements promotionnels aux niveaux africain et arabe", a souligné M. Hamadi, pour qui, cette manifestation se veut "une reconnaissance du haut niveau d'innovation atteint par les artisans algériens, à travers leurs produits innovants et exceptionnels".

Ce prix a pour objectif "la mise en exergue de l'appui et de l'accompagnement des artisans et artisanes, afin d'augmenter leurs capacités de production compétitives, tout en leur permettant de s'adapter aux mutations sociales, économiques et technologiques, outre les programmes lancés en faveur de la promotion des artisans", a-t-il estimé.

Dans ce contexte, M. Hamadi a indiqué que cet effort "vise à ériger l'artisanat en source pour le développement et la création de postes d'emploi, cette démarche étant inscrite dans le cadre de la nouvelle vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et intervenant en application du plan d'action du gouvernement".

Pour sa part, la présidente de la Commission nationale du Prix national de l'Artisanat et des métiers, Mme Aicha Amamra, a indiqué que l'organisation de ce concours constituait "un outil important pour redynamiser l'esprit de concurrence entre les artisans et promouvoir l'innovation en fonction de la nature de leurs activités et spécialités, outre le développement de leurs capacités et compétences et l'amélioration du produit pour atteindre l'excellence".

Il a été procédé lors de cette cérémonie rehaussée par la présence de nombre de ministres et de cadres du secteur, à la remise des prix aux six (06) artisans lauréats, d'une valeur de 500.000 da chacun.

Le prix national de l'artisanat et des métiers pour la catégorie des objets réalisés à base d'argile, de plâtre et de verre est revenu à l'artisane Ghanem Hafsa Zoubida d'Oran, celui pour la catégorie des objets métalliques a été décroché par l'artisan Azzi Mourad de Bouira, tandis que pour la catégorie des objets en bois et dérivés, le prix a été remporté par Abdelhakim Hassid de Tizi-Ouzou.

L'artisane Nait Larbi Zahra de Tizi Ouzou a obtenu le Prix national de l'artisanat et des métiers pour ses réalisations sur les tissus, tandis que celui pour la catégorie des objets réalisés en laine et matières similaires a été décerné à Chafaa Faroudja de la même wilaya.

L'artisan Boudjemaa Alazaoui, de la wilaya d'Adrar a obtenu, quant à lui, le Prix national de l'artisanat et des métiers pour la catégorie des objets réalisés à partir de différents matériaux et matières.