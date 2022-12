Algérie: Tlemcen - Coup d'envoi de la 12éme édition du festival national du hawzi

Le coup d'envoi de la douzième édition du festival national de la musique hawzi a été donné, mercredi en soirée, au palais de la culture "Abdelkrim Dali" de Tlemcen en présence d'une représentante du ministère de la Culture et des Arts, des autorités locales et un public nombreux.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, la représentante du ministère, Mebarka Kaddouri a fait lecture d'une lettre de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, dans laquelle elle a souligné que "la musique constitue un élément important dans l'identité des pays" et en Algérie, "le patrimoine musical est riche et varié dont le genre Hawzi, très célèbre dans le pays et notamment à Tlemcen", a-t-elle ajouté. .

Le défi à relever pour le commissariat de ce festival, a indiqué la ministre, est "de réussir à préserver cette musique ancestrale, car, a-t-elle dit "l'approche d'aujourd'hui vise plus à davantage de professionnalisme et d'excellence afin de pouvoir contribuer dans le développement national par le biais de l'économie culturelle, et le festival est le meilleur moyen dans ce domaine".

Elle a enfin souligné que ce festival, comme d'autres, constitue également une opportunité pour écrire ce patrimoine, le préserver par le biais des enregistrements et autres afin de le transmettre aux générations futures.

Pour sa part, le commissaire du festival Boudefla Amine a, dans une brève allocution, souligné l'importance de la musique hawzi à Tlemcen et dans plusieurs villes algériennes. Il a par ailleurs indiqué que ce festival est l'occasion pour, d'une part, dépoussiérer le patrimoine poétique qui constitue la source dans laquelle puise la musique hawzi et d'autre part, contribuer à la création d'une dynamique devant renforcer le tourisme culturel.

Des poètes de Tlemcen très connus dans ce genre musical à l'instar de Said El Mandaci, Ahmed Bentriki, Bensahla ont été mis en valeur dans le spectacle d'ouverture intitulé "Rouh el hawzi" (l'âme du hawzi). Des comédiens tels que Samir Mazouri, Benamar Dboune et Rabie ont dans une mise en scène exceptionnelle présenté les poètes précités suivis par des morceaux musicaux interprétés par la star actuelle de la chanson hawzie en l'occurrence Hadj Kacem Brahim et la talentueuse chanteuse Nesrine Ghenim.

La salle des spectacles du palais de la culture était pleine durant cette première journée de ce festival qui durera jusqu'au 25 décembre.

Treize associations musicales du pays dont sept représentent la wilaya de Tlemcen vont animer ce festival qui rendra un hommage aux défunts cheikh Larbi Bensari et à cheikha Tetma, deux icones de la musique hawzie tlemcenienne.