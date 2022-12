Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte hausse de l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse.

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 22 décembre 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse (BRVM 10) a enregistré une forte hausse de 1,69%.

Cet indice voit ainsi son nombre de points passer de 162,88 points la veille à 165,64 points ce 22 décembre. Quant à l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), il a progressé de 0,69% à200,86 points contre 199,48 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est consolidée de 41,324 milliards de FCFA, passant de 6 004,390 milliards de FCFA la veille à 6045,714 milliards de FCFA ce 22 décembre.

Celle du marché obligataire est en hausse de 5,434 milliards, à 8919,073 milliards de FCFA contre 8913,639 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions est remontée, s'établissant à 1,685 milliard de FCFA contre 864,364 millions de FCFA le 21 décembre 2022.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 6 180 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,20% à 1 340 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,92% à 695 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 5,96% à 800 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 5,68% à 6 980 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 7,34% à 1 010 FCFA), BOA Sénégal (plus 7,34% à 2 400 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,85% à 1 360 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 700 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (moins 5,12% à 1 945 FCFA).