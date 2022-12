Congo-Kinshasa: Butembo - Le parlement d'enfants appelle les parents à la vigilance sécuritaire en cette période des fêtes

Le parlement d'enfants de Butembo-Lubero attire l'attention des parents sur la sécurité des enfants pendant cette période des festivités de fin d'année, au regard de la situation sécuritaire précaire dans la région.

Dans un communiqué de presse, publié jeudi 22 décembre à Butembo, il appelle les enfants à être plus prudents face aux enlèvements, notamment.

" Nous appelons les enfants à la prudence et à bien se sécuriser pendant cette période. Ils ne doivent pas s'exposer soit répondre aux appels des inconnus ou encore être trop gentils avec ces inconnus. Mais aussi pendant la fête, les enfants doivent s'abstenir des mauvaises pratiques", a indiqué le président du parlement d'enfants de Butembo-Lubero, Regan Bangaghe.

Cette organisation demande non seulement aux parents mais aussi aux autorités de veiller et protéger plus encore les enfants en cette fin d'année.

"Pour tous les parents d'assurer une sécurité et protection assez exceptionnelle aux enfants en les conscientisant pour qu'ils évitent des sorties intempestives et nocturnes. Car, cela présente un danger pour eux. Aux autorités d'assurer la sécurité à toute la population et d'avoir une particularité aux enfants parce que ce sont eux qui sont les plus exposés pendant ces moments ", a conclu Regan Bangaghe.