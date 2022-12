Ile Maurice: Boni de fin d'année - Des sous à utiliser avec précaution

Quand arrive la fin de l'année, il y a les fêtes. Ce qui signifie les cadeaux bien sûr, mais c'est aussi le boni. Un moment attendu par tes parents. De quoi s'agit-il et pourquoi faut-il utiliser ces sous avec précaution ? Jayen Chellum de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) t'en parle.

Le boni en question

"Il y a très longtemps, les compagnies qui faisaient des profits avaient l'habitude de récompenser leurs employés en leur donnant une certaine somme à la fin de l'année. Avec le temps et grâce aux revendications répétées des organisations syndicales, cette pratique s'est étendue à tous les travailleurs de l'île, qu'ils soient dans le privé ou le public. Aujourd'hui, le boni de fin d'année est obligatoire et est inscrit dans la loi. Les entreprises ont ainsi l'obligation de donner à tous leurs employés un boni de fin d'année. Ne pas le faire peut-être sujet à des poursuites", explique Jayen Chellum de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM).

Il se résume à combien ?

"La somme versée aux travailleurs va dépendre. Le boni de fin d'année est calculé à partir de tout ce qu'un employé a obtenu au cours de l'année. Cela implique le salaire et toutes les allocations perçues telles que les heures supplémentaires. Le boni est l'équivalent d'un douzième de la rémunération payée à l'employé durant la période s'étalant de janvier à décembre. Il est l'équivalent d'un mois de salaire si l'employé a fait une année au sein de la compagnie qui l'emploie, c'est pour cela qu'on l'appelle aussi le 13e mois. Il doit être versé à l'employé avant la Noël pour que ce dernier puisse faire face aux dépenses occasionnées par les fêtes", souligne Jayen Chellum.

Comment les Mauriciens l'utilisent ?

"La fin de l'année s'accompagne de nombreuses dépenses à cause des fêtes. Le boni de fin d'année est dépensé en cadeaux. On fait un peu plaisir à sa famille que l'on reçoit aussi pour les fêtes. Donc, il y a plus de dépenses alimentaires. Certains profitent également de leur boni pour faire des travaux ou encore prévoir la rentrée des enfants en janvier. Il y a les uniformes, les livres et les cahiers à acheter et souvent le boni de fin d'année sert à cela", fait ressortir Jayen Chellum.

Pourquoi faut-il faire attention ?

"L'argent part vite et en un rien de temps, le boni peut disparaître. De plus, avec les deux années de restrictions que nous avons connues à cause de la pandémie du Covid-19, certains auront tendance à dépenser plus que d'habitude. De plus, la fin de l'année est la période durant laquelle les commerçants font leur plus important chiffre d'affaires, et les prix des produits ont tendance à augmenter. Il ne faut pas oublier que notre pays connaît actuellement un des plus fort taux d'inflation de son histoire. Durant ces derniers mois, tous les prix des produits et services ont connu une hausse. Il convient donc de bien réfléchir avant de faire des dépenses. Les travailleurs doivent aussi se demander s'ils ont une certaine sécurité d'emploi au sein de la compagnie qui les emploie ou s'il ne leur faut pas mettre de l'argent de côté en cas de perte d'emploi. Même si on reçoit un surplus d'argent en ce mois de décembre, il convient donc de faire très attention et de ne pas oublier que le mois de janvier est considéré comme le mois le plus long car il faudra attendre cinq semaines avant d'avoir son salaire. Il convient donc de prévoir pour les dépenses du mois de janvier", souligne Jayen Chellum.

Comment ne pas tout dépenser ?

"Dans une société de surconsommation, nous avons eu l'habitude de dépenser au-delà de nos moyens. Et on peut facilement se laisser tenter par les promotions et les publicités les unes plus attrayantes que les autres en cette fin d'année. Mais il faut se demander, dans un premier temps, si on a vraiment besoin de ces produits. Pour ce faire, il convient de faire un budget et d'aller à l'essentiel. Chaque travailleur devrait le faire. Faire plaisir c'est bien mais ne pas dépenser son argent dans ce qui est superflu est mieux. Il faut aussi bien considérer les prix avant d'acheter un produit. Se demander s'il n'est pas à un meilleur prix ailleurs ? Il faut aussi se demander s'il est bien nécessaire de repeindre sa maison ou encore de changer les rideaux tous les ans ? Tout cela occasionne des dépenses. Il est aussi important de pouvoir parler à son enfant, de lui faire comprendre que nous vivons un moment difficile actuellement, de lui dire pourquoi on ne peut pas lui offrir telle ou telle chose qui lui ferait plaisir. Cela le sensibilisera et sera pour lui une leçon pour la vie", explique notre interlocuteur.