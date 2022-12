Soudan: L'ambassadrice de France visite le Comité olympique soudanais

Khartoum — L'ambassadrice de France, Rajaa Rabie, et sa délégation accompagnante de l'ambassade de France, ont visité le Comité olympique soudanais.

Ils ont été reçus par l'ingénieur Ahmed Abu Al-Qasim Hashem, président de du Comité et le Prof. Mahmoud Al-Sir, secrétaire général.

La visite s'inscrit dans le cadre des opportunités de renforcement de la coopération sportive entre la France et le Comité olympique soudanais et l'activation de la campagne de promotion des olympiques de Paris, qui s'organisent ces jours-ci dans plusieurs pays africains.

Prof. Mahmoud Al-Sir, secrétaire du Comité a expliqué que la réunion a abordé les grands efforts déployés par le gouvernement français en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, et il a également été assuré qu'un festival sportif conjoint entre le Comité olympique soudanais et l'ambassade de France à Khartoum se tiendra en mars prochain, coïncidant avec les 500 jours restants pour les Jeux olympiques.

Prof. Al-Sir a affirmé que la réunion a été comprend la possibilité d'améliorer les moyens de coopération sportive conjointe entre les deux pays à travers l'échange d'expériences et la mise en place d'un certain nombre de cours et de stages de qualification dans divers sports.

Pour sa parte, l'ambassadrice de France, Rajaa Rabei, a exprimé sa joie lors de la rencontre fructueuse avec la famille du Comité olympique soudanais, louant les relations éternelles et l'ouverture bilatérale dans la coopération qui lie les deux pays dans tous les domaines, y compris le sport, y compris le sport, affirmant le soutien de la France au sport soudanais, elle a également annoncé sa pleine disponibilité à mobiliser les aides et les besoins qui contribuent à l'avancement et au développement du sport.