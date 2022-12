Soudan: Secteur de gouvernance et d'administration du Cabinet approuve le projet de stratégie nationale

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq Ali, a présidé aujourd'hui la réunion du secteur de la gouvernance et de l'administration du Conseil des Ministres, au cours de laquelle le secteur a approuvé le projet de stratégie nationale quinquennale sur la recherche de solutions pour les personnes déplacées, les rapatriés, les réfugiés et les communautés d'accueil, qui a été préparé par le Ministère des Affaires Etrangères.

La stratégie vise à créer de bonnes conditions pour les personnes déplacées, les rapatriés et les réfugiés en trouvant des solutions qui les permettent de reconstruire leur vie dans la sécurité, la dignité, l'indépendance et en pleine harmonie avec les sociétés qui les accueillent.

La réunion a souligné l'importance de la stratégie dans la recherche de solutions aux problèmes liés au déplacement, qui contribuent à la réalisation de la stabilité et du développement dans le pays, en plus de la nécessité de surveiller le mouvement de transit aux frontières du Soudan et l'importance de revoir et d'activer les lois liées au contrôle du mouvement de la présence étrangère dans le pays, et de travailler pour attirer le soutien de la communauté internationale pour financer les programmes visant à ajuster les conditions des réfugiés pour assurer la mise en œuvre des projets et des programmes de la stratégie.