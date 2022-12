Afrique de l'Est: Un rapport d'experts de l'ONU met en cause le Rwanda dans le soutien au M23

Il y a des " preuves substantielles " d'une " intervention directe des forces de défense rwandaises sur territoire de la RDC " : c'est la conclusion d'un rapport d'experts mandatés par l'ONU, que RFI s'est procuré. Sa publication officielle est attendue dans les prochains joursLes experts de l'ONU pointent clairement du doigt le soutien du Rwanda au groupe M23, cette ancienne rébellion qui a repris les armes il y a un an et occupe depuis une partie de la province du Nord-Kivu, en RDC.

Les Nations unies affirment avoir des preuves d'une " implication directe " des forces de défense rwandaise en RDC.

D'après le rapport que nous avons pu nous procurer, l'armée rwandaise a fourni " des armes, des munitions et des uniformes " au groupe M23, dans le cadre d'opérations militaires menées à l'est du pays, au moins " entre novembre 2021 et octobre 2022 ", précise l'ONU.

Ce rapport fait suite à un rapport publié par l'ONU le 4 août dernier qui avançait que Kigali avait " fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques ", notamment pour " s'emparer de villes et zones stratégiques "

Mais ce nouveau rapport va plus loin. Cette fois, les experts ont rassemblé des images capturées par drones. Elles montrent l'approvisionnement en " armes et munitions " et en " recrues " de soldats qui ont circulé entre les frontières ougandaise et rwandaise, à destination du M23.

Et ces conclusions sont avancées alors que la France a condamné explicitement mardi, et pour la première fois, le soutien du Rwanda au M23. Jusqu'ici, le seul pays à avoir affiché clairement sa position était les États-Unis.