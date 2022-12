Libye: L'ONU appelle à un dialogue aboutissant à un règlement politique

NEW YORK (Nations unies) - Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé toutes les parties libyennes à s'engager dans un dialogue et accélérer la conclusion d'un accord pour parvenir à un règlement politique, prévoyant notamment un cadre constitutionnel pour la tenue des élections.

Les membres du Conseil de sécurité ont, par ailleurs, exprimé dans une déclaration publiée mercredi par la Mission des Nations unies en Libye, leur préoccupation face à la persistance de l'impasse politique dans le pays.

En raison de désaccords entre les institutions de l'Etat, concernant notamment la loi électorale, les élections du 24 décembre 2021 ont été reportées.

Les membres du Conseil ont exprimé leur "soutien au représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye, Abdoulaye Bathily, et à ses efforts pour insuffler un nouvel élan au fragile processus politique en Libye."

Ils ont appelé les parties libyennes et les autres principales parties à "engager un dialogue avec Bathily et entre elles, à assurer le calme sur le terrain et à collaborer pour accélérer la conclusion d'un accord permettant de parvenir à un règlement politique, prévoyant notamment un cadre constitutionnel pour la tenue prochaine d'élections".

Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé leur engagement à "soutenir le dialogue entre Libyens, dans le but de former un gouvernement unifié qui gouverne toutes les parties du pays et représente l'ensemble du peuple."

Notant que "les progrès dans le processus politique devraient s'accompagner d'une participation aux volets économique et sécuritaire", la déclaration des membres du Conseil de sécurité a souligné l'importance "d'établir un mécanisme dirigé par les Libyens pour fixer les priorités en matière de dépenses et veiller à ce que les revenus pétroliers soient gérés de manière équitable."

Le Conseil a également appelé à "adhérer à l'accord de cessez-le-feu signé le 23 octobre 2020 et à accélérer la mise en œuvre intégrale de ses dispositions."