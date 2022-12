Congo-Kinshasa: Bunia - Plusieurs véhicules circulent sans plaque d'immatriculation

Plusieurs véhicules circulent, depuis deux mois, sans plaque d'immatriculation à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri.

Les propriétaires de ces engins ont dit, mercredi 21 décembre, être exposés aux tracasseries de la police de circulation routière faute de ces plaques.

Pour les éviter, d'autres ont carrément préféré retirer leurs véhicules de la circulation.

Aux chefs-lieux de territoires notamment à Aru et Mahagi plusieurs véhicules importés trainent aux postes douaniers à la frontière avec l'Ouganda, faute de plaque d'immatriculation.

Les propriétaires déplorent la rupture de stock de ces plaques dans tous les bureaux de la Direction générale des impôts (DGI) qui leur causent beaucoup de préjudices.

Certaines voitures destinées à la vente ou à l'acheminement dans d'autres provinces sont bloquées.

" A la DGI, il n'y a pas de plaques. Or à Bunia, il y a déjà trop de véhicules. Il y a aussi le problème de PCR, elle ne laisse pas les gens circuler librement. Or le problème se pose au niveau de la DGI. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient que leurs intérêts, donner quelque chose et vous partez. On n'a pas de plaques, aujourd'hui si on veut avoir de plaques, on fait recours à la province de la Tshopo. Les roulages nous tracassent parce qu'on n'a pas de plaques ", a déploré le propriétaire d'un véhicule.

Selon les autorités de la police, leurs éléments procèdent au contrôle des documents de bord en vue de lutter notamment contre la fraude et le vol des engins roulants.

Elles déclarent que les véhicules qui n'ont pas de plaques peuvent exhiber les preuves de paiement à la DGI.

De son côté, la direction provinciale de la DGI en Ituri assure que les plaques seront disponibles cette semaine.