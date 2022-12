Congo-Kinshasa: Province de l'Equateur - Félix Tshisekedi a communié avec les " Mbandakais "

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un mega meeting, le 21 décembre, devant une foule immense réunie à la grande place du chef-lieu de la province de l'Equateur.

Introduit par le gouverneur de la province, Bobo, le chef de l'Etat a eu à apprécier, à juste titre, les éloges de son représentant dans cette entité territoriale qui a reconnu que, depuis l'indépendance, la ville de Mbandaka n'a jamais eu l'électricité et des routes. Et que grâce à son hôte, ceci est devenu visible tout en reconnaissant que beaucoup reste encore à faire.

Prenant la parole, le garant de la nation a rappelé l'ajournement de sa tournée du début de l'année à la suite de la pandémie d'Ebola, promettant de revenir pour sa prochaine itinérance dans le Grand-Équateur, avant de reconnaître que le vrai problème des " Mbandakais ", c'est l'électricité. Il a promis de faire venir le directeur général de la Société nationale d'électricité afin que, pendant son séjour, un début de solution soit trouvé.

L'autorité suprême du pays a salué la condamnation, par toute la communauté internationale, du M23. Il en a profité pour annoncer à la population que ce groupe rebelle, soutenu par le Rwanda, a commencé déjà à plier bagages. Il est revenu sur le Programme de développement de 145 territoires qui constitue une préoccupation pour lui en vue de changer le pays déjà détruit. " Si j'avais tenu que la Conférence des gouverneurs soit organisée à Mbandaka, c'était pour me rendre compte des problèmes qui se posent et chercher des voies et moyens pour les solutionner (... ) ", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : " Je vous annonce qu'il sera construit, ici à Mbandaka, une université moderne qui n'aura rien à envier aux grandes universités à travers le monde. Vous demandez la construction des usines, c'est bien, mais cela ne peut être possible que s'il y a l'eau, l'électricité et des routes. Nous venons de recommencer à zéro. Nous devons tous mettre la main dans la pâte. Bannissons la corruption qui est réellement une sorcellerie. Elle est à la base de la situation que nous vivons aujourd'hui. Unissons-nous. Nous sommes tous Congolais. Ne nous divisons pas à cause de nos tribus ".

Et de poursuivre : " Grâce à l'Inspection générale des finances, l'argent entre dans les caisses de l'Etat mais c'est encore peu. La République démocratique du Congo a beaucoup d'argent. Nous sommes invités, tous, sans exception, à construire un nouveau pays ". Le premier citoyen congolais a terminé son adresse en demandant à la population de s'enrôler massivement avant d'annoncer qu'il va personnellement donner le go de l'opération d'ici au 24 décembre à Mbandaka. Précisons que le président de la République est le seul Congolais ayant comme circonscription électorale l'ensemble du territoire congolais.