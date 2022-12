Congo-Brazzaville: Distinction - Bélinda Ayessa élevée au rang de citoyenne d'honneur de Makélékélé

Par décision n°008, l'administrateur maire de l'arrondissement 1, Makélékélé, a élevé Bélinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, au rang de citoyenne d'honneur dudit arrondissement. La cérémonie y relative s'est tenue le 21 décembre au quartier Château d'eau, en présence du député de Makélékélé 3, Claude Ayessa.

Dès l'entame de la cérémonie, l'administrateur maire, Laurent Edgard Bassoukissa, a affirmé qu'à ce jour, les choses ont changé à la mairie de Makélékélé et ils doivent faire bouger les lignes pour un changement radical.

Au cours de cette année finissante, a-t-il poursuivi, la population de Makélékélé va œuvrer sans détours pour maintenir ses quartiers dans un état normal de salubrité. Pour ce faire, à chacune des descentes des responsables dans les quartiers, ils se sont attelés à la moralisation de leurs concitoyens afin qu'ils entretiennent leur environnement. " Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, nous invite à privilégier le travail et nous débarrasser des comportements déviants et inciviques.

C'est pour cette raison évidente que nous invitons le personnel au ressaisissement. De même, comme nous le savons tous, le président de la République fait de la paix son crédo. C'est pourquoi nous devons travailler sans ménagement à la sauvegarde de cette paix, denrée indispensable pour le développement de notre pays. Nous nous réjouissons de ce que les élections législatives et locales de juillet 2022 se sont tenues dans la paix et la sécurité dans notre arrondissement ", a martelé le maire.

Abordant le vif du sujet, Laurent Edgard Bassoukissa a informé l'auditoire qu'à la réunion hebdomadaire des chefs de quartier du 25 novembre dernier, Bélinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, a été désignée citoyenne d'honneur de Makélékélé. Cette consécration est l'expression de sa volonté d'accompagner cet arrondissement dans sa quête de développement. " J'ose dire à hue et à dia, comme nous l'impose notre choix sur Mme Belinda Ayessa qui a marqué nos esprits, elle est bien évidemment une femme de cœur et de partage.

Ainsi, nous avons de bonnes raisons de l'élever à ce titre. Mme Belinda Ayessa, citoyenne d'honneur de Makélékélé, vous l'êtes aujourd'hui, vous le demeurez. Makélékélé vous accueille et vous prie, partout où vous irez, de mener un plaidoyer à son avantage. Merci d'avoir accepté de porter ce grand dessein parce que vous êtes une grande dame ", a déclaré l'administrateur-maire, tout en la félicitant au nom de la population de Makélékélé et en son nom propre.

Makélékélé, terre hospitalière

Enfin, l'administrateur maire de Makélékélé a fait savoir que l'année 2023 devra être une année de travail, de changement de mentalité pour qu'ils bénéficient de la confiance des autorités. Ce travail devra se réaliser dans la sécurité, la confiance et la rigueur et ceci à tous les niveaux de responsabilité.

Après cette distinction qui lui a été faite, la désormais citoyenne d'honneur de Makélékélé a souligné que cette cérémonie revêt un caractère fort tant dans sa symbolique que dans sa définition. " C'est ce jour que vous avez choisi, M. Laurent Edgard Bassoukissa, pour faire de moi citoyenne d'honneur de Makélékélé, premier arrondissement de Brazzaville... Et puisque vous m'aviez remis cette distinction, en votre nom et au nom de toute la population de Makélékélé, vous m'introduisez dans votre maison. J'y entre, donc, avec fierté et humilité, mais encouragée par vos mots, habillés qu'ils sont par la chaleureuse hospitalité qui vous caractérise et qui caractérise toute la population de notre arrondissement ", a-t-elle déclaré.

Bélinda Ayessa a reconnu également que si elle a pu se tenir devant cette assemblée, c'est grâce à celui sans lequel toutes ces personnes réunies en cette circonstance n'allaient certainement pas la reconnaître aujourd'hui comme étant l'une des leurs. Il s'agit du président Denis Sassou N'Guesso, qui a toujours prôné l'unité du peuple congolais.

Avant d'indiquer que là où l'on met son pied on doit aussi y mettre son cœur. " C'est dans cette singulière alliance entre ce qui nous porte et l'audace de le réaliser qu'il nous faut toujours marcher ensemble sur le chemin d'un développement durable. Ces mots que je prononce comme un crédo sont le socle de la conviction qui m'habite jour après jour... Nous voudrions surtout marquer, avec l'optimisme de notre volonté, l'importance d'une vie qui en a inspiré d'autres et qui nous convie à ouvrir des voies de rencontre entre congolais, ... ", a-t-elle dit.