Congo-Brazzaville: Industrie touristique - Lydie Pongault face aux hôteliers

La ministre chargée du Tourisme, Lydie Pongault, a rencontré les gérants des différents hôtels de Brazzaville, le 22 décembre, afin de les connaître, de se faire connaître et d'aller sur des nouvelles bases.

Le nouveau type de partenariat noué avec les gérants des hôtels s'inscrit uniquement dans le cadre du respect de la loi et règlements en vigueur dans le secteur du tourisme. En ce qui concerne la délivrance des autorisations provisoires ou définitives qui retardent et les préoccupations posées par les différents partenaires, la ministre a indiqué: " Les équipes seront mises en place, c'est un problème que nous avons trouvé, nous allons y remédier, je pense que vous aurez les réponses dans les jours à venir. L'Etat va accompagner les acteurs du tourisme à travers des ateliers, séminaires et à des salons au niveau international. Tant que nous restons entre nous Congolais, je ne pense pas que les choses pourront évoluer et emmenéer le tourisme à éclore comme le souhaite le gouvernement... ".

La mission première, a dit Lydie Pongault, consiste dans un premier temps à doter le secteur de l'hôtellerie d'un cadre juridique répondant à ses exigences, susceptible de contribuer à l'essor de l'économie nationale tel que stipulé dans le décret n°2022-18-86 du 21 novembre 2022, relatif aux attributions du ministre de l'industrie, culturelle, touristique, artistique et des Loisirs.

Aussi, un certain nombre de textes règlementaires a été initié parmi lesquels un projet d'arrêté fixant l'effet inhérent à la délivrance de l'autorisation de l'agrément et de la licence relative aux activités touristiques; un projet d'arrêté fixant l'effet inhérent à la demande de classement ou de reclassement des établissements d'hébergement touristiques.

Ce travail est en cours, a dit la ministre, et tiendra compte des attentes des partenaires. Comme sous-bassement juridique, le décret n° 202022-320 du 14 juin 2022 fixant les conditions de délivrance, de l'autorisation de l'agrément ou la licence des activités touristiques, le décret n° 2022-242 du 4 mai 2022 fixant les modalités de classement, de déclassement et de reclassement des établissements d'hébergement touristiques.

La ministre Lydie Pongault envisage des projets de textes modifiant l'ordonnance n° 16/78 du 10 mai 1978 portant création d'un fonds de développement touristique et le décret n° 04/78 du 19 janvier 1984 portant règlementation des établissements d'hébergement et de restauration considérés comme caducs.

Ceci se fera dans l'optique d'adapter ces textes à la nouvelle orientation politique et économique donnée au secteur du tourisme par le Premier ministre à travers la politique générale du gouvernement. Toutes ces actions seront menées en tenant compte des préoccupations respectives des partenaires.

" Les instructions seront données au directeur général du Tourisme et de l'Hôtellerie ainsi qu'à mes conseillers pour créer un cadre d'échange avec les promoteurs des établissements hôteliers, dans le quel seront achevées les questions essentielles, notamment les difficultés rencontrées mais aussi les propositions pour la bonne marche du secteur de l'hôtellerie.

La réorganisation du secteur de l'hôtellerie concerne, entre autres, la simplification des formalités administratives relatives à la délivrance des autorisations, agréments et licence d'exploitation... ", a- fait savoir Lydie Pongault, tout en exhortant les promoteurs d'établissements d'hébergement touristique qui exercent leur activité au mépris de la loi à s'y conformer. " Les instructions seront données à l'inspections générale du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs pour effectuer le contrôle de conformité et de reversement de la taxe sur la base d'un programme que nous définirons dans les prochains jours ", a-t-elle signifié.