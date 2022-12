Afrique: Championnats d'Afrique de Karaté à Durban - La RDC a glané trois médailles d'argent et cinq de bronze

La République démocratique du Congo (RDC) a occupé la 7e place sur vingt-sept pays ayant pris part aux championnats d'Afrique cadets, juniors et seniors de karaté, organisés à Durban, en Afrique du Sud.

Les Léopards ont notablement participé, du 28 novembre au 4 décembre à Durban, à la 21e édition des championnats d'Afrique seniors, la 13e édition des championnats d'Afrique juniors et à la 5e édition des championnats d'Afrique de cadets de karaté, organisées conjointement par l'Union de fédérations africaines de karaté.

Près de 400 karatékas ont pris part à cette rencontre, a fait savoir Me Honoré Massamba Diambote.

Chez les cadets messieurs congolais, Kaniki et Mangungu ont raflé des médailles d'argent. La première médaille de bronze a été arrachée par la jeune athlète cadette Ikuku Ruvej. Trois karatékas juniors congolais ont gagné des médailles de bronze. il s'agit de Junior Djonga, Koffi Rabbouni et Ashuza Matabaro. En kumité seniors, le Congolais Rolly Kalala s'est adjugé la troisième médaille d'argent. Enfin, la dernière médaille de bronze de la RDC a été remportée par l'équipe kata séniors hommes.

Notons que l'Egypte a remporté le plus grand nombre de médailles, 32, dont 19 d'or, 5 d'argent et 8 de bronze, suivie du Maroc avec 22 médailles, dont 9 d'or, 7 d'argent et 6 de bronze. L'Algérie a pris la troisième place avec 15 médailles dont 5 d'or, 6 d'argent et 4 de bronze. Quatrième, la Tunisie s'en est sortie avec 11 médailles dont 3 d'or, 3 d'argent et 5 de bronze, devant la Libye et l'Afrique du Sud. Le Sénégal a occupé la 8e place devant le Cameroun.

Président de la commission nationale d'arbitrage à la Fédération de karaté-do du Congo, Me Honoré Massamba Diamboté a été retenu parmi les 24 arbitres continentaux sélectionnés par l'Union des fédérations africaines de karaté (Ufak), comme officiels de ces championnats d'Afrique de nations de karaté 2022. Il avait préalablement passé avec succès son examen de renouvellement de licence de juge kata A de l'Ufak pour 4 ans. Il a donc fait partie de la délégation congolaise à Durban, en compagnie du directeur technique, Me Mambona Zorro, et des entraîneurs nationaux Kabongo Ngoy et Omombo Douglas, ainsi que des assistants Nancy Tshiaba et Pandemoya.