Congo-Kinshasa: Musique chrétienne - Josué Nsungu signe "Ma vie"

Le nouveau single de Josué Nsungu est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Une chanson écrite pour redonner espoir à tous ceux qui l'ont perdu.

Né à Matadi, en République démocratique du Congo, dans une famille où la musique est une véritable passion, Josué Nsungu chante déjà dans une chorale des enfants dès sa tendre enfance puis dans les groupes de l'église. Plus tard, il va rejoindre Kinshasa pour étudier la musique à l'Institut national des arts où il étoffe son registre musical et devient coach vocal, arrangeur des chœurs et des musiques.

En 2014, il sort son premier clip grâce à Giuliano Basalanga, un producteur et manager qui le propulse alors que tout le monde ne lui accordait aucune chance de réussir. "Il m'a boosté à travailler comme un professionnel et a fait de moi un passionné. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Après son départ pour la Chine où il est allé poursuivre ses études de cinéma, ma carrière a pris un coup, ajouter à cela les turbulences politiques et économiques qu'a connues le pays", a-t-il expliqué.

Il quitte alors sa RDC natale pour la France. Dans l'hexagone, il va collaborer avec plusieurs artistes et se lance dans la formation d'animateur socio-culturel pour devenir un professionnel. Aujourd'hui, grâce à ce travail à Bievre, en région parisienne, il découvre Gwen Master, un grand beatmaker guyanais avec qui il travaille pour vivre son rêve. "Depuis ce jour, nous avons travaillé jour et nuit pour réaliser notre propre univers musical avec mon groupe Shammah musique. J'ai compris alors que vivre son rêve, c'est faire ce que l'on aime avec amour et joie. Rêve grand et travail, tel est mon slogan de tous les jours. Je remercie Dieu le Tout- Puissant pour l'inspiration et pour la force et sa protection de chaque jour et tous ceux qui, en toute circonstance, ont toujours été à mes côtés", a indiqué José Nsungue.

Pour donner une nouvelle impulsion à sa carrière, il travaille avec Noblesse communication et s'apprête à faire le tour du monde pour répandre l'évangile à travers sa voix. il est actuellement en plein enregistrement de son album qui sortira très prochainement. L'ensemble de ses oœuvres musicales et ses différentes prestations sont disponibles via ses pages internet et sur les réseaux sociaux.