Cote d'Ivoire: Yopougon - La fondation Bictogo initiatives comble plus de 3000 enfants de cadeaux

La Fondation Bictogo Initiatives comble de cadeaux, plus de 3000 enfants dans la commune de Yopougon, dans le cadre de la fête de Noël 2022.

"Noël Solidaire", c'est le nom de l'opération menée mercredi 21 décembre 2022 dans la commune de Yopougon, par la Fondation Bictogo Initiatives, à l'intention des enfants de 3 à 14 ans, dans le cadre de la fête de Noël 2022.

Plus de 3000 enfants ont ainsi reçu des présents lors d'une cérémonie à l'esplanade du Centre commercial Cosmos, dans la commune.

Hermence Creppy, responsable administrative de la Fondation s'est félicitée de cette action. "Noël étant un moment privilégié pour tous les enfants, nous souhaitons faire de "Noël Solidaire", notre contribution durable à perpétuer la magie de Noël. C'est-à-dire, redonner le sourire et apporter de la joie à nos enfants, partout en Côte d'Ivoire", a-t-elle émis comme souhait.

"Noël Solidaire" à Yopougon a permis aux petits et grands des quartiers de la commune et alentours, de s'égayer à travers les attractions, animations ludiques et éducatives mises en place par ladite Fondation.

La journée était meublée d'activités festives et de détente en famille. Entre autres, stands gourmands et dégustations gratuites de friandises, accès aux salles de jeux et sports en ligne. 100 enfants issus d'une dizaine d'écoles publiques du District d'Abidjan et de la commune d'Agboville ont reçu des distinctions spéciales. Il s'agit d'élèves ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires.

La responsable administrative de la Fondation Bictogo a saisi l'occasion de la cérémonie pour souligner que la structure est fortement sollicitée par les structures caritatives. Pour y répondre, elle a indiqué qu'elle accompagnera 10 associations, groupes sociaux, Ong et établissements scolaires publics d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Elle a ainsi fait divers dons à chacune de ces entités pour leurs arbres de Noel respectifs, au profit d'enfants issus de milieux défavorisés.

La Fondation Bictogo intervient dans 4 domaines d'activités. À savoir, l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et l'innovation technologique puis la lutte contre la pauvreté.