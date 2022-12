Ile Maurice: Cinéma - "Avatar 2" détrônera "Top Gun 2", dixit Rajesh Callicharan

C'est la meilleure entrée au box-office depuis la pandémie du Covid-19. Avatar: La voie de l'eau a déjà marqué les esprits mauriciens, à peine une semaine après sa sortie. Ce film produit par James Cameron va sûrement détrôner Top Gun: Maverick, qui a été le plus gros succès de cette année avec 1,4 milliard de dollars de recettes à travers le monde.

Pour Rajesh Callicharan, directeur de Mont Ida Films et gérant des salles MCiné, le meilleur est à venir. "Ce film a été réalisé pour être vu en 3D sur les écrans de cinémas. Dans les salles, je me retrouve même à jouer la version originale et la version française au même moment. Les jeunes sont de plus en plus friands des versions originales."

Ce genre de film apporte un nouveau souffle à cette industrie qui a beaucoup souffert de la pandémie du Covid-19. "Et puis, James Cameron sait produire des films à succès." On sait déjà qu'il ambitionne pour les 25 ans de la sortie du film Titanic, de le projeter à nouveau au cinéma, et cette fois-ci, il sera en 3D, 4K et HDR (High-Definition Rate).

Par ailleurs, pour en revenir aux salles mauriciennes, au niveau de MCiné, sont à l'affiche également le film indien, Pathaan qui marque le grand retour de Shahrukh Khan, et, pour les plus petits en cette période de vacances, Le Petit Piaf avec le vainqueur de l'émission Voice Kids, Soan ou encore Moonbound.