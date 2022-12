Ile Maurice: Hôpitaux - Etre toujours prêt comme les scouts

À quelques jours de la Noël et à une semaine de l'entame de la nouvelle année, le service hospitalier se prépare. Le moment de la réjouissance avec la famille passera après les fêtes car pour l'heure, ce sont les patients qui ont toutes leurs attentions. Face au manque de personnel décrié depuis plus d'une année, la tâche ne sera pas de tout repos.

C'est la période que redoute le personnel soignant : le temps des fêtes. Si certains évitent au maximum d'être admis à l'hôpital, d'autres n'ont pas cette chance. Que ce soit le 25 décembre ou encore le 31 décembre à 23 h 55, le corps médical est aux aguets. Et comme le dit la devise des scouts, ils sont "toujours prêts".

Même si les pensées s'envolent vers les proches à la maison, comme le confie Simla(*). Elle exerce à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, à Port-Louis. "Nous avons quelques cas d'urgence lors de cette période festive. Des personnes, surtout des jeunes, qui font des crises épileptiques, des cas de brûlures dues aux feux d'artifice, ou encore des accidents mineurs. Qu'importe la situation, nous devons être fin prêts."

Elle confie que ce sont surtout lors des heures de pointe que tout s'accélère. "De 20 heures à minuit, quelques fois, nous sommes complètement débordés. Surtout si votre collègue de travail est absent, vous vous retrouvez à tout faire seul. Mais le public ne comprend pas qu'il y a un manque de staff, il veut avoir tous les soins et le plus rapidement possible car il doit continuer la fête." Elle lance une requête auprès de la population pour qu'elle se montre plus indulgente. "Nous savons qu'actuellement il y a plusieurs cas de Covid-19, raison pour laquelle malgré cette période de fêtes, il faut se protéger et penser aux autres."

Il faut savoir que du 15 décembre au 15 janvier, ceux affectés aux services essentiels n'ont pas le droit de prendre des congés. Comme l'explique Vinesh Sewsurn, président de la Mauritius Health Officers Association (MHOA), "on a un peu plus de staff durant cette période, vu que tout le monde doit être présent. En ce qui concerne les services en chirurgie, uniquement les cas urgents sont pris en considération." Pour cette année, il espère qu'il y aura moins de cas liés au Covid-19. "L'année dernière, nous faisions face aux cas de Covid sévères. Cette année, beaucoup de personnes ont déjà eu le coronavirus et d'autres se sont fait vacciner."

Le personnel soignant s'est déjà conditionné pour célébrer les fêtes avec les collègues et patients dans les différents hôpitaux de l'île. "C'est business as usual. Nous avons établi un roster afin que si un soignant passe la Noël en famille, le jour de l'an, il soit au travail. Ainsi, chacun aura la chance de célébrer l'une des deux fêtes avec ses proches."

Et pour ceux qui veulent aider à combler le manque de personnel, ils peuvent le faire sous forme d'heures supplémentaires, confie le Dr Soobaraj Sok Appadu, directeur de l'hôpital ENT. Ce dernier, en 20 ans de carrière, s'est déjà conditionné pour cette période festive. "Le travail passe avant tout. Et puis, j'ai choisi ce métier et je savais déjà à quoi m'attendre pendant les périodes de fêtes." Même sa famille s'est déjà conditionnée à passer les fêtes sans lui. "On se rattrapera après. Mes proches le savent déjà, car le roster est fait quelque quatre à trois mois d'avance." Le responsable d'ENT tient aussi à remercier tout le staff à la santé de même que ceux opérant dans les autres services essentiels, comme la police, les pompiers, pour le travail qui sera effectué durant ces prochains jours.

Covid-19 : Un nouveau décès recensé

Un homme de 74 ans, positif au Covid-19, est décédé à l'hôpital ENT, lundi. Le patient, qui est mort des suites de ses comorbidités, n'était pas vacciné. À ce jour, il y a 25 personnes qui sont admises à l'hôpital de Vacoas. Le message, qui continue à passer en boucle, reste le même. Protégez-vous, avance le responsable de l'hôpital ENT. Le Covid-19 circule toujours. Avec les fêtes qui approchent et les différents rassemblements familiaux, n'oubliez pas les gestes barrières et le port du masque s'il y a des personnes âgées autour de vous.