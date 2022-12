Ile Maurice: Réveillon - Où faire la fête ?

Qui dit fin d'année dit vacances. Si la plupart des Mauriciens aiment célébrer les fêtes de fin d'année en famille autour d'un dîner, d'autres préfèrent se rendre à l'hôtel, dans un bungalow ou voyager à l'étranger. Désormais, ils sont de plus en plus nombreux à prendre la deuxième option. La célébration du réveillon de façon traditionnelle semble être révolue. De plus, aujourd'hui, les hôtels sont plus accessibles aux Mauriciens, particulièrement avec les promotions.

On note sur la page de Marideal.mu que beaucoup d'hôtels affichent complet en cette période. La tendance est la même pour la Noël. Les Mauriciens veulent à tout prix vivre l'ambiance des fêtes de fin d'année en famille dans les hôtels. Sur le site, en cette période, on constate des promotions variant de 30 % à 50 % sur les prix. Pour un package de pension complète (all-inclusive), une somme de Rs 4 000 à Rs 15 000 est dépensée par personne pour une nuit. Les Mauriciens veulent à tout prix vivre l'ambiance des fêtes de fin d'année en famille dans les hôtels car c'est une période qui coïncide avec les vacances scolaires et le boni de fin d'année.

Si certains Mauriciens se tournent vers les hôtels pour le réveillon, d'autres préfèrent louer un campement ou un appartement pour des raisons financières ou autres. Depuis quelques années, les villas pied dans l'eau ou les studios semblent attirer une clientèle considérable à Maurice. Les propriétaires affichent les photos des villas en ligne ou dans les journaux. Sobha Gokool, propriétaire d'un bungalow à Flic-en-Flac, précise que les Mauriciens sont de plus en plus intéressés à passer la Noël ou le Nouvel An dans un autre cadre. "Certains réservent une chambre à l'hôtel, alors que d'autres préfèrent être plus libres et trouvent que les villas sont plus abordables. Ils viennent en famille et profitent du beau temps et de la piscine en famille ou en couple. La réservation se fait une année à l'avance. Nous avons aussi des Mauriciens qui viennent à Maurice pour le Nouvel An et préfèrent louer un campement. Ces derniers veulent profiter de leur intimité durant leur séjour au pays."

"Les prix varient entre Rs 5 000 et Rs 7 000 par nuit. Nous encourageons les clients à prendre les villas pendant plusieurs jours et nous offrons un forfait. Par exemple, je loue rarement pendant un ou deux jours. Jusqu'ici, nous affichons complet les prochains week-ends et la première semaine de janvier. Il y a toujours certains qui nous contactent à la dernière minute, mais nous ne pouvons que proposer les jours de semaine. Des fois, les clients sont déçus quand ils m'appellent. Ils cherchent désespérément un endroit pour le réveillon. Ils ne veulent pas salir leur maison, surtout s'ils organisent une fête. Certains habitent dans un quartier où ils ne peuvent pas trop faire de bruit. D'autres veulent tout simplement un cadre différent pour terminer l'année en beauté", explique Sobha Gokool.

Voyager, longtemps considéré comme un luxe à Maurice, devient de plus en plus accessible aux Mauriciens grâce au développement concret dans le secteur de l'aviation et de l'émancipation de la classe moyenne. En cette période de fêtes, les pays d'Asie surtout la Malaisie, Singapour et la Thaïlande sont les destinations les plus prisées des Mauriciens. Les agences de voyages notent aussi une forte demande pour des destinations plus "traditionnelles" telles que l'Afrique du Sud, l'Inde, Dubaï et les Émirats arabes unis et aussi pour la Turquie. Les demandes pour Paris et Londres ont été constantes durant l'année. Elles relèvent aussi que la demande concernant la Malaisie, Dubaï et Rodrigues a nettement augmenté, explique une cadre chez Blue Sky.

On nous indique aussi que la destination Rodrigues était déjà vendue à 95 % au début d'octobre 2022 chez cet opérateur. Même constat chez les autres. De plus, les hôtels à Rodrigues affichent complet jusqu'au 10 janvier 2023.