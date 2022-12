Ile Maurice: Parking et métro - Phoenix Mall précise les modalités d'accès

Suite à un article publié dans notre édition du 21 décembre, à la page 6, intitulé "Metro Express le matin : l'accès au parking de Phoenix Mall désormais contrôlé", la responsable de communication d'Ascencia a souhaité faire le point et préciser qu'il n'a jamais été question d'interdire l'accès aux usagers du métro.

Phoenix Mall a investi dans la construction d'une station de métro pour rendre le mall accessible à ses visiteurs, et le service de Park & Ride, situé dans le parking sous-terrain est désormais "opérationnel, assure une zone sécurisée et abritée pour les voitures des clients qui prennent soit le métro, ou qui viennent faire leur shopping au centre commercial". Ce service est gratuit pour l'instant pour les visiteurs du centre et que Phoenix Mall communiquera très prochainement la grille tarifaire de ce service.

Ainsi, entre 6 heures et 9 heures du matin, Phoenix Mall contrôle l'entrée au niveau de McDonald's et de la rampe pour permettre les livraisons et l'accès aux contracteurs sur le parking en plein air du centre. Les visiteurs qui arrivent au centre dans ce créneau, pour prendre le métro ou pour utiliser les services dans le centre, "sont ainsi dirigés vers le parking sous-terrain (Park & Ride) pour garer leur voiture", et "à partir de 9 heures du matin, heure d'ouverture du centre commercial, l'entrée au niveau de McDonald's et de la rampe est à nouveau accessible et gratuite pour les clients du centre et les usagers du métro".

L'article du 21 décembre parle des dispositifs mis en place pour contrôler l'accès à l'aire de stationnement en plein air. L'express s'excuse pour la confusion qu'il a pu engendrer et les préjudices qui auraient pu être causés à Phoenix Mall.