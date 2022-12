Algérie: Mise en garde contre les abcès dentaires et les maladies des gencives chez l'enfant

ORAN — Le Pr Hireche Baghdad Karim, chef du service de chirurgie maxillo-faciale, de chirurgie esthétique et réparatrice de l'EHU 1er novembre d'Oran, a mis en garde jeudi contre la négligence des infections des gencives et des abcès dentaires chez les enfants, "une des causes majeures de cancer des os du visage".

"Ce type de maladie est très dangereux et considéré comme l'un des cancers les plus recensés au niveau de notre service. Il est dû principalement au non traitement des problèmes dentaires chez les enfants surtout les abcès qui peuvent se transformer en cancer", a souligné ce spécialiste, en marge de la deuxième et dernière journée de la rencontre scientifique sur "la Chirurgie buccale et maxillo-faciale, chirurgie plastique et réparatrice", organisée par ce service de l'EHU, en collaboration avec la Faculté de Médecine de l'Université d'Oran 1.

Ce service reçoit annuellement environ 200 enfants, avec une moyenne de 4 à 5 enfants par semaine, pour un traitement de diverses malformations faciales, telles que celles du nez et de la fente palatine ainsi que de nombreux types de cancers dont celui attaquant les os du visage.

Cette structure, ouverte depuis près de deux ans, reçoit environ 600 patients par an et son équipe médicale a effectué environ 400 interventions chirurgicales au cours de cette période, dont plus de 150 en urgence traumatologique. Pour ce qui est du traitement du cancer, environ 200 opérations ont été assurées au cours de la même période.

Ce sont des interventions très délicates qui nécessitent jusqu'à 10 heures. Il s'agit du cancer de la peau, des yeux, de la mâchoire, de la langue, des os du visage et autres, selon le même responsable.

Par ailleurs, au cours de la deuxième journée de cette rencontre scientifique, des interventions chirurgicales ont été effectuées dans deux blocs opératoires de l'EHU 1er novembre 1954 sur quatre patients souffrant de diverses maladies liées à la face et aux mâchoires. Il s'agit d'un jeune, âgé de 27 ans, victime d'une chute qui l'empêche d'ouvrir la bouche, ainsi que d'un autre de 23 ans, souffrant d'une grave fracture de la mâchoire.

Deux autres interventions chirurgicales seront également pratiquées sur deux patients pour traiter un problème de fente palatine et d'asymétrie des côtés du visage. Ces interventions ont été transmises en direct depuis les blocs opératoires, pour permettre aux jeunes chirurgiens de suivre le travail de deux spécialistes en la matière les professeurs Hireche-Baghdad Karim et le français Hervé Benateau, dans le cadre d'une formation continue.