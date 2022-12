Algérie: L'ANPT honore Lablabee, sacrée "Startup of the years 2022" à Londres

ALGER — L'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a honoré, jeudi à Alger, l'équipe oranaise fondatrice de Lablabee, sacrée "Startup of the years 2022" à Londres (Royaume Uni).

La startup a été honorée au niveau du Cyberparc de Sidi Abdellah à l'occasion d'un évènement dédié à la solution développée par cette entreprise spécialisée dans le domaine des télécommunications à savoir l'infrastructure "Telco Cloud".

Fondée à Oran par deux ingénieurs en télécom, Samir Tahraoui et Mahfoud Sidi Ali Mebarek, Lablabee a été élue startup de l'année 2022, lors de la 24e édition du Total Telecom Congress tenue en novembre dernier à Londres, par le prestigieux World Communication Awards qui prône l'innovation et l'excellence dans le secteur des télécommunications et du numérique mondiales.

"Il s'agit de former le capital humain grâce à des laboratoires virtuels de formation spécialisés dans des domaines aussi stratégiques que la 5G, l'Intelligence artificielle, le Cloud et l'internet des objets, et dont les équipements physiques sont très onéreux", a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général par intérim de l'ANPT, Sidahmed Benarbia, s'est félicité du couronnement de Lablabee, dont l'ANPT était l'incubateur, rappelant que son agence tend à promouvoir et encourager la création de startup innovantes et créatrices de richesse.