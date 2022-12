Algérie: Président Tebboune - L'Etat engagé à poursuivre l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré l'engagement de l'Etat à poursuivre ses efforts pour améliorer le pouvoir d'achat du citoyen.

Dans des extraits de l'entrevue périodique accordée aux représentants des médias nationaux qui sera diffusée, jeudi soir sur les chaînes de Radio et de Télévision nationales, publiques et privées, le Président Tebboune a déclaré: "Nous poursuivrons l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen et l'augmentation annuelle des salaires".

Soulignant l'impérative "généralisation de la numérisation", le Chef de l'Etat a indiqué que cette démarche "permettra de recenser les familles avec un revenu unique".

Evoquant la lutte contre la corruption, le président de la République a souligné les efforts consentis par l'Etat pour lutter contre ce fléau.

"Nous avons récupéré des montants colossaux de fonds pillés et nous suivons le dossier des fonds thésaurisés", a-t-il dit.

Concernant l'investissement, le Président Tebboune a assuré que "l'investissement en Algérie est garanti et est loin d'être une aventure", ajoutant "nos relations avec l'Europe sont toujours établies et nous ouvrerons à les consolider à l'avenir. On s'orientera aussi vers la Chine et la Russie ".

Le président de la République a réitéré, par ailleurs, le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne, assurant que "dans le cadre des Nations Unies nous soutenons la Palestine jusqu'à ce qu'elle devienne un Etat à part entière".