Cote d'Ivoire: Toulepleu - Le HCR rétrocède le camp de transit des réfugiés à l'état

Le HCR a rétrocédé le camp de Transit des réfugiés de Toulepleu aux autorités administratives de cette localité .

Le vendredi 16 décembre 2022 le Haut commissariat des Nations Unies au Réfugiés ( UNHCR) a procédé à la fermeture du camp de transit des réfugiés de Toulepleu avant de remettre les clés du site aux autorités administratives de la ville.

"L'objet de la cérémonie est la rétrocession du centre de transit qui a servi, pendant plusieurs années à l'accueil, à l'hébergement et à d'autres activités du HCR et de ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des solutions durables", a dit Dr Ada Ghislaine Gaska, chef de bureau HCR de Guiglo. Qui a indiqué que cette rétrocession est la suite logique des processus de réponses humanitaires. "Le site a été remis au HCR par les Autorités de Toulepleu pour la construction du Centre de Transit ; il va de soi qu'après les activités de rapatriement, le site et le centre soient remis aux Autorités", a ajouté Dr Ada Ghislaine Gaska à cette cérémonie qui a vu la présence des élus, des responsables de la DAARA (Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides) , des cadres et la population.

Poursuivant, elle a salué la population de Toulepleu pour son hospitalité, son acceptation de tous ses frères revenus d'exil qui a permis la réussite d'un rapatriement réussi et d'une réintégration durable. Aussi, a-t-elle exprimé la gratitude du HCR à l'État de Côte d'Ivoire pour avoir facilité la mise en œuvre de la feuille de route pour les solutions durables en faveur des réfugiés Ivoiriens, adoptée et mise à jour lors de la dernière conférence régionale tenue à Abidjan les 6 et 7 Septembre 2021.

Ce que le préfet Bini Koffi Etienne, Sall Mory et Denis Kah Zion ont dit

Le préfet du département de Toulepleu, Bini Koffi Etienne a salué le sérieux du travail abattu par le HCR et ses partenaires. Il les a félicités pour l'excellent entretien des locaux tout en appelant les populations de Toulepleu à maintenir ce cap de propreté.

Sall Mory a, au nom de la ministre Anne Ouloto, remercié le HCR et invité la population à la culture de la paix, au vivre ensemble des fils et filles de Toulepleu.

Le maire Denis Kah Zion a plaidé à l'endroit de HCR pour le matériel et la logistique disponibles dans les locaux.

La clause de cessation du statut de réfugié pour les réfugiés Ivoiriens est entrée en vigueur le 30 juin 2022. Elle a servi de levier à l'État de Côte d'Ivoire et au HCR d'accélérer le processus de rapatriement volontaire des ex réfugiés Ivoiriens, avec tout l'accompagnement logistique et financier nécessaire . Le dernier des 187 convois de rapatriement avec entrée par Toulepleu (Pekan-barrage et Zileby a Blolequin) s'est déroulé avec succès le 23 novembre 2022. 17 682 ménages soit 55 108 personnes ont été rapatriées. Au total, 7 073 ménages de 22 144 personnes sont retournés dans le département de Toulepleu.

Notons que ce centre a été créé en 2011 suite à la crise postélectorale que la Côte d'Ivoire a connue en 2010. Il a été construit sur un terrain d'une superficie de 03 hectares et pouvant accueillir 600 personnes. Il a en son sein plusieurs infrastructures et est utilisé dans le cadre de l'organisation et la réception des convois humanitaires de rapatriement organisés par le HCR. Le camp était géré par la Caritas partenaire logistique du HCR.