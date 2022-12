Algérie: Ouargla - Le legs littéraire de Mohamed Lakhdar Essaïhi à l'honneur à partir de mardi

OUARGLA — La vie et les œuvres littéraires du défunt poète Mohamed Lakhdar Essaïhi seront à l'honneur au titre de la 4ème édition du festival international du livre, littérature et poésie prévue du 27 décembre 2022 au 4 janvier 2023 dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Placée cette année sous le signe "Mémoire de gloire dans la littérature", cette édition culturelle est dédiée cette année à la vie et aux œuvres de cette personnalité littéraire (1918-2005), leurs dimensions nationales et réformistes avec la participation d'un aréopage d'hommes de lettres, romanciers et aèdes de différentes régions du pays et de l'étranger, a indiqué le commissaire du festival, Laid Djellouli.

Le programme de cette manifestation prévoit des communications ayant trait au thème et à d'autres hommes de lettres et poètes algériens ayant contribué à l'enrichissement de la scène culturelle nationale et arabe, en plus d'un atelier sur "la littérature de l'enfant" allant de pair avec le penchant littéraire du défunt Mohamed Lakhdar Essaïhi, pionnier de ce genre littéraire ludique en Algérie.

L'évènement qu'abritera la bibliothèque de lecture publique Moudjahid Mohamed-Tidjani donnera lieu à la mise sur pied, avec la participation d'une trentaine de Maisons d'édition, d'une expo-vente de livres versés dans divers domaines de la Science et du Savoir.

Des personnalités littéraires éminentes sur la scène culturelle algérienne et arabe seront honorées à cette occasion.

Le regretté poète algérien Mohamed Lakhdar Essaïhi a eu les faveurs de l'Alesco (Organisation arabe pour l'éducation, les sciences et la culture) pour être honoré, en compagnie de deux autres poètes arabes, suite à la proposition formulée par le ministère de la Culture et des Arts.

Né en octobre 1918 dans la commune d'El-Alia, daïra d'El-Hedjira (wilaya de Touggourt), feu poète Mohamed Lakhdar Essaïhi a laissé un riche legs littéraire en arabe classique.